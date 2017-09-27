"С протянутой рукой". Политолог о желании Киева "защититься" от подлодок РФ

В ВМС Украины заявили о необходимости пополнить флот противолодочными кораблями для защиты от российских подлодок. Политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik отметил, что украинский флот сегодня находится в непростом положении.

Командующий ВМС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко выразил озабоченность в связи с тем, что российский флот на Черном море пополнился шестью новыми подлодками проекта 636 с крылатыми ракетами "Калибр". Для защиты страны с морского направления он предложил строить противолодочные корабли.

"Учитывая существующие вызовы и угрозы, прежде всего, поступление на вооружение Черноморского флота России шести новых подводных лодок, для защиты страны с морского направления нам очень нужны противолодочные корабли", – приводятся слова Воронченко на странице пресс-службы ВМС Украины в Facebook.

Он также призвал отремонтировать корвет "Винница", уже 40 лет находящийся в строю.

"Уверен, наличие в составе украинских ВМС противолодочного корабля будет одним из существенных сдерживающих агрессора факторов", – отметил вице-адмирал.

"Винница" – единственный корабль, который остался Киеву от Черноморского флота после воссоединения Крыма с Россией. Корвет находится в Одессе и ждет ремонта. Команда за собственные средства покрасила его и залатала корпус. Всего ВМС Украины насчитывают 11 кораблей.

В Госдуме РФ заявление командующего ВМС Украины назвали "сплошным популизмом" и выкачиванием денег из налогоплательщиков.

Политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik отметил, что украинский флот сегодня находится в достаточно непростом положении. И говоря об угрозе со стороны российских подлодок, Игорь Воронченко, по мнению политолога, просто пытается выторговать для ведомства финансирование.

"О какой-то серьезной угрозе со стороны украинского флота сегодня говорить не стоит. Ни для кого не секрет, что ВМС Украины находятся в сложном положении. Украинский флот на сегодняшний день нельзя назвать боеспособным. Насколько мне известно, в ВМС Украины есть военнослужащие, которые вообще не выходили в море, есть офицеры, которые не имеют толком опыта работы на морских судах. Кроме того, можно сказать, что ВМС Украины на сегодняшний день во многом финансируются по остаточному принципу. Поэтому, говоря об угрозах для украинского флота со стороны России, Воронченко в очередной раз использует антироссийскую истерию, просто чтобы выторговать для ВМС какое-то вооружение и финансовые средства", – сказал Иван Мезюхо.

По его мнению, слова украинского вице-адмирала адресованы, прежде всего, Вашингтону.

"Заявление командующего Военно-морскими силами Украины о необходимости приобретения кораблей для защиты от российских подводных лодок – это не что иное, как сообщение, направленное в адрес США. Украина уже долгое время стоит перед Белым домом с протянутой рукой, постоянно просит у Вашингтона различного рода вооружения. И Воронченко, по сути, на фоне обращений украинского президента к США просит выторговать что-то и для своего ведомства. Так что, я думаю, эти заявления нужно воспринимать именно в таком ключе", – сказал политолог.

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