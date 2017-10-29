Бельгия не исключила предоставление убежища Пучдемону

Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (285)

Глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон во время выступления в Барселоне. 28 октября 2017

Глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон во время выступления в Барселоне. 28 октября 2017

БРЮССЕЛЬ, 29 окт – РИА Новости. Госсекретарь Бельгии по миграционной политике и вопросам предоставления убежища Тео Франкен не исключил возможность предоставления страной политического убежища отстраненному от должности главы правительства Каталонии Карлесу Пучдемону и отметил, что в этом случае Испании будет трудно добиться его экстрадиции, сообщает издание Libre Belgique.

"Решение должен будет принимать судья, пройдет процедура предоставления убежища. Если он получит убежище, его будет трудно экстрадировать в Испанию. Закон препятствует этому", — сказал в эфире фламандского телеканала VRT Франкен, представляющий правую партию "Новый фламандский альянс" (N-VA).

По его словам, "глядя на ситуацию, на репрессии со стороны Мадрида и разговоры о тюремном заключении, можно задаться вопросом о возможности справедливого судебного процесса".

"Это осложнило бы наши дипломатические отношения с Испанией", — признал госсекретарь.

Каталонский парламент в пятницу принял резолюцию о независимости региона. Спустя час сенат Испании утвердил применение 155-й статьи конституции, которая позволяет ввести прямое управление испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов женералитета, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря. В субботу Карлес Пучдемон заявил, что не признает решения испанских властей.