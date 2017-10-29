Власти Сомали задержали участников нападения на гостиницу

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Министр информации Сомали Абдирахман Осман заявил, что сомалийские власти задержали участников нападения на гостиницу в Могадишо, в результате которого погибли 25 человек.

"Службы безопасности подтверждают, что трое из пяти террористов, атаковавших гостиницу Nasa Hablod 2, находятся под стражей. Двое других были смертниками", — написал он в своем официальном аккаунте в Twitter

Смертник взорвал начиненный взрывчаткой автомобиль у гостиницы, расположенной возле президентского дворца в Могадишо, в субботу. Чуть позже неподалеку прогремел второй взрыв. После взрыва в отеле завязалась перестрелка между нападавшими и силами безопасности. По данным полиции, жертвами нападения на гостиницу стали 25 человек. Ответственность за оба взрыва взяла на себя радикальная группировка "Аш-Шабаб".

В Сомали базируется радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), имеющая тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.

*Запрещенная в России террористическая организация