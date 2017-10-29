ТОКИО, 29 окт — РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в обнародованном в воскресенье в газете "Иомиури" интервью выразил мнение, что и европейские страны, и страны-члены НАТО находятся в пределах досягаемости ракет КНДР, однако североатлантический альянс располагает возможностями и решимостью нанести контрудар в случае провокационных действий.

"Мы признаем, что Европа также находится в пределах досягаемости ракет (КНДР — ред.). Страны НАТО также находятся под угрозой… НАТО располагает возможностями и решимостью нанести контрудар", — цитирует слова Столтенберга издание.

Вместе с этим генсек НАТО подчеркнул, что необходимо усиление давления на КНДР с целью ведения переговоров.

"Необходимо усилить давление на КНДР, чтобы усадить ее за стол переговоров. Мы решительно поддерживаем экономические санкции", — отметил Столтенберг.

КНДР, несмотря на давление мирового сообщества, продолжает развивать свою ракетную и ядерную программу. 3 сентября КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет.

Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в десять раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.