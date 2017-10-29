ТОКИО, 29 окт — РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в обнародованном в воскресенье в газете "Иомиури" интервью выразил мнение, что и европейские страны, и страны-члены НАТО находятся в пределах досягаемости ракет КНДР, однако североатлантический альянс располагает возможностями и решимостью нанести контрудар в случае провокационных действий.
Вместе с этим генсек НАТО подчеркнул, что необходимо усиление давления на КНДР с целью ведения переговоров.
"Необходимо усилить давление на КНДР, чтобы усадить ее за стол переговоров. Мы решительно поддерживаем экономические санкции", — отметил Столтенберг.
КНДР, несмотря на давление мирового сообщества, продолжает развивать свою ракетную и ядерную программу. 3 сентября КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет.