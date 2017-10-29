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В мире

Роды на банановых листьях, или Как живет самый малочисленный народ Амазонии

08:0029.10.2017
(обновлено: 08:33 29.10.2017)
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© AFP 2017 / Apu GomesПредставительница племени Ваямпи в бразильском штате АмапаПредставительница племени Ваямпи в бразильском штате Амапа
© AFP 2017 / Apu Gomes

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости, Екатерина Постникова. Индейский народ вайапи живет в дождевых лесах Амазонии на границе Бразилии и Французской Гвианы. Попасть туда можно лишь на пироге, продравшись сквозь густые заросли. Сами вайапи, при всех очевидных преимуществах цивилизованного мира, переезжать в город отказываются. О том, как живет и чего боится один самых малочисленных народов Южной Америки, — читайте в материале РИА Новости.

© AFP 2017 / Apu GomesВождь племени Вайапи в бразильском штате Амапа
© AFP 2017 / Apu Gomes
Вождь племени Вайапи в бразильском штате Амапа

В племени вайапи дресс-код для всех один: и женщины, и мужчины ограничиваются набедренной повязкой. Ежедневно аборигены наносят на тело красную краску, которая, по их мнению, делает человека моложе и сильнее, а также защищает от солнца, насекомых и злых духов. На приготовление краски уходит несколько дней: женщины и дети собирают плоды фрукта аннато, смешивают его семена с соком папайи, после чего дают настояться несколько дней. Для вайапи традиции и связь с предками играют ключевую роль. Страх потерять свою культуру — главная причина, по которой аборигены сторонятся города.

© AFP 2017 / Apu GomesЖенщина и дети племени вайапи в бразильском штате Амапа
© AFP 2017 / Apu Gomes
Женщина и дети племени вайапи в бразильском штате Амапа

"Я буду сам учить своих детей, — говорит один из охотников племени. — Если я отпущу их в город, они получат образование на другом языке и будут жить в другой культуре". При этом многие представители вайапи, помимо родного языка, говорят еще и на португальском.

Они выезжают в город только тогда, когда кому-то из соплеменников необходима специальная медицинская помощь. Даже рожают женщины в естественных, первобытных условиях — в лесу на широких листьях банановых деревьев. Дорога на пироге до ближайшего населенного пункта занимает около двух дней. По приезде в город, чтобы не привлекать внимания, аборигены переодеваются в "одежду белых людей".

© AFP 2017 / Apu GomesЛюди племени вайапи переправляются через реку Фелиз в бразильском штате Амапа
© AFP 2017 / Apu Gomes
Люди племени вайапи переправляются через реку Фелиз в бразильском штате Амапа

К 1973 году в мире остался лишь 151 представитель этого индейского народа. Сорок лет назад в Амазонии белые люди, осваивая ресурсы местных дождевых лесов, впервые столкнулись с охотниками древнего племени. Тогда за считаные месяцы большая часть вайапи погибла от кори и гриппа: в отличие от городских жителей, у вайапи не было иммунитета к этим болезням.

© AFP 2017 / Apu GomesДеревня Manilha племени вайапи в бразильском штате Амапа
© AFP 2017 / Apu Gomes
Деревня Manilha племени вайапи в бразильском штате Амапа

Сегодня в дождевых лесах Амазонии проживают около 1200 вайапи. Благодаря инициативе бразильского правительства по вакцинации представителей коренных народов смертоносные эпидемии удалось остановить. Тем не менее над вайапи нависла новая угроза: на аборигенов давит промышленное лобби, заинтересованное в освоении лесных ресурсов.

© AFP 2017 / Apu GomesПредставители племени вайапи в бразильском штате Амапа
© AFP 2017 / Apu Gomes
Представители племени вайапи в бразильском штате Амапа

"Если Темер (Мишел Темер — действующий президент Бразилии. — Прим. ред.) к нам сунется, ему мало не покажется", — говорит 36-летний Тапайона Вайапи. Он сжимает в руке длинную деревянную стрелу с острым серебряным наконечником. Несмотря на то что охотники пользуются огнестрельным оружием, отравленные стрелы у них остаются в ходу. "Мы не отказываемся от нашего оружия, потому что не хотим зависеть от изобретений белых людей", — говорит 43-летний Акаюпотье Вайапи.

© AFP 2017 / Apu GomesМужчина племени вайапи в бразильском штате Амапа
© AFP 2017 / Apu Gomes
Мужчина племени вайапи в бразильском штате Амапа

В 2016 году 31-летний Джаварува Вайапи стал первым представителем своего народа, занявшим в Бразилии политический пост: его выбрали в совет муниципалитета Педра Бранка. Он считает, что агрессивная тактика не решит существующих проблем. "Сегодня нам не надо воевать с помощью стрел и дубинок, — говорит Джаварува. — Мы должны бороться с помощью знаний, должны участвовать в политической жизни страны".

© AFP 2017 / Apu GomesОдна из семей племени вайапи ранним утром в деревне Manilha в бразильском штате Амапа
© AFP 2017 / Apu Gomes
Одна из семей племени вайапи ранним утром в деревне Manilha в бразильском штате Амапа
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