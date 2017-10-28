США и Южная Корея осудили ядерные испытания КНДР

ВАШИНГТОН, 28 окт — РИА Новости. Правительства США и Южной Кореи решительно осуждают шесть ядерных испытаний и многочисленные баллистические пуски Пхеньяна, говорится в заявлении Пентагона по итогам встречи главы ведомства Джеймса Мэттиса и его южнокорейского коллеги Сон Ён Му.

"В первую очередь правительства Республики Кореи и США самым решительным образом осуждают опасные провокации со стороны Северной Кореи, включая шесть ядерных испытаний и запуск нескольких баллистических ракет", — говорится в документе Пентагона, поступившем в распоряжение РИА Новости в субботу.

Визит Джима Мэттиса в Сеул начался 27 октября. Консультации военных ведомств проходят в преддверии визита в Южную Корею президента США Дональда Трампа.

КНДР в последние месяцы провела ряд ракетных пусков и шестое по счету ядерное испытание, на этот раз — водородной бомбы. Совет Безопасности ООН в августе и сентябре дважды ужесточал санкции против КНДР.