В Могадишо жертвами взрыва стали не менее 10 человек

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. По меньшей мере 10 человек погибли и 15 получили ранения в результате взрыва у гостиницы Naasa Hablood 2, который произошел в субботу в столице Сомали Могадишо, сообщает местный новостной портал Alsomal со ссылкой на очевидцев.

Сейчас происходят столкновения между сомалийскими силами безопасности и террористами.

В свою очередь телеканал "Аль-Арабия" сообщил о втором взрыве в том же районе.

Ранее сообщалось, что смертник взорвал начиненный взрывчаткой автомобиль у гостиницы, расположенной возле президентского дворца в Могадишо. По данным полиции, в гостинице завязалась перестрелка.