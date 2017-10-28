В ДНР заявили, что собрали доказательства нарушений перемирия силовиками

ДОНЕЦК, 28 окт — РИА Новости. Ополченцы собрали доказательства нарушений силовиками очередного перемирия в Донбассе, в том числе обстрела наблюдательного пункта Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) на юге самопровозглашенной ДНР в пятницу, заявил руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов.

Ранее в оперативном командовании ДНР и представительстве республики в СЦКК заявляли об обстреле наблюдательного пункта в поселке Безыменное на юге республики и об увеличении количества нарушений со стороны украинских силовиков в минувшие сутки.

"Со своей стороны заявляем, что все необходимые материалы доказательств собраны, проведены фото- и видеофиксация очередного нарушения украинской стороной "школьного" перемирия и ее очередной лжи", — сказал журналистам Якубов.

Количество нарушений режима прекращения огня в Донбассе существенно выросло на текущей неделе, особенно в районе Светлодарска, Попасной, Авдеевки, Ясиноватой и Донецкого аэропорта, заявлял спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе по урегулированию. Представители ДНР на заседании подгруппы по безопасности потребовали от Киева провести расследование по фактам обстрелов и предоставить его результаты миссии ОБСЕ.