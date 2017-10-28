Британские СМИ назвали парламентариев, подозреваемых в домогательствах

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Действующий министр и бывший член теневого кабинета оказались в числе британских парламентариев, подозреваемых в домогательствах, пишет издание Times.

По информации газеты, скандал разгорелся вокруг четырех депутатов: двух лейбористов и двух консерваторов.

Партия лейбористов заявила, что комментировать подобные подозрения было бы "неэтично", но будет проведено "тщательное и добросовестное" расследование.

Случаи домогательств в парламенте Великобритании оказались в центре внимания СМИ на фоне скандала, разразившегося вокруг голливудского продюсера Харви Вайнштейна, которого подозревают в сексуальных домогательствах. Внимание британской общественности привлекают не только случаи неподобающего поведения парламентариев, но и их комментарии по этой теме.

Глава минюста Майкл Гоув пошутил в эфире радиостанции Radio 4, сравнив свое участие в передаче Джона Хамфриса с опытом жертв домогательств Вайнштейна, так как приходится "молиться, чтобы выйти с незапятнанной честью".

Заявление вызвало критику со стороны первого министра Шотландии Николы Стерджен и других парламентариев. Министр был вынужден принести извинения. Гоув в Twitter назвал собственное высказывание неуместным.

Ранее таблоид The Sun сообщил, что ряд женщин, работающих в парламенте Великобритании референтами или секретарями, пользуются секретной группой в мессенджере WhatsApp, чтобы делиться информацией о депутатах, которые "распускают руки", неуважительно относятся к сотрудницам женского пола или просто пристают к женщинам. Представитель правительства Великобритании заявила, что сообщения о подобных случаях вызывают беспокойство.