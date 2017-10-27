В Британии вызвали беспокойство сообщения о домогательствах в парламенте

ЛОНДОН, 27 окт – РИА Новости. Сообщения о случаях сексуальных домогательств в парламенте Великобритании вызывают беспокойство, их воспринимают всерьез, сообщила в пятницу журналистам представитель правительства Великобритании.
Также сообщалось, что среди депутатов, которых участницы группы обозначают как "небезопасные" и "распускающие руки", есть члены кабинета министров.
"Еще когда мы реагировали на сообщения о Харви Вайнштейне в последние недели, премьер-министру (Терезе Мей) было очевидно, что любое нежелательное поведение сексуального характера совершенно неприемлемо", — заявила представитель Даунинг-стрит.
По ее словам, любые обвинения будут восприняты "исключительно серьезно".
По информации офиса правительства, до сих пор ни о каких правонарушениях в парламенте формально никто не заявлял. Сама премьер-министр тоже отнеслась к подобным сообщениям крайне внимательно.
"При необходимости будут приняты серьезные меры", — добавила представитель британского кабмина.