В Британии вызвали беспокойство сообщения о домогательствах в парламенте

ЛОНДОН, 27 окт – РИА Новости. Сообщения о случаях сексуальных домогательств в парламенте Великобритании вызывают беспокойство, их воспринимают всерьез, сообщила в пятницу журналистам представитель правительства Великобритании.

Ранее таблоид The Sun сообщил, что ряд женщин, работающих в парламенте Великобритании референтами или секретарями, пользуются секретной группой в мессенджере WhatsApp, чтобы делиться информацией о депутатах, которые "распускают руки", неуважительно относятся к сотрудницам женского пола или просто пристают к женщинам.

Также сообщалось, что среди депутатов, которых участницы группы обозначают как "небезопасные" и "распускающие руки", есть члены кабинета министров.

"Еще когда мы реагировали на сообщения о Харви Вайнштейне в последние недели, премьер-министру (Терезе Мей) было очевидно, что любое нежелательное поведение сексуального характера совершенно неприемлемо", — заявила представитель Даунинг-стрит.

По ее словам, любые обвинения будут восприняты "исключительно серьезно".

"Мы посоветовали бы людям в случае, если есть такие подозрения, обращаться в полицию, чтобы было проведено полное расследование", — сказала представитель премьера.

По информации офиса правительства, до сих пор ни о каких правонарушениях в парламенте формально никто не заявлял. Сама премьер-министр тоже отнеслась к подобным сообщениям крайне внимательно.

"При необходимости будут приняты серьезные меры", — добавила представитель британского кабмина.