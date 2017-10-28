Саакашвили хочет выдвинуть украинской власти новый список требований

КИЕВ, 28 окт — РИА Новости. Бывший президент Грузии и губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что хочет расширить список требований к украинской власти, за этот список он предлагает проголосовать жителям страны на вече, которое он собирает в воскресенье.

На днях Саакашвили анонсировал на 29 октября новое вече в палаточном городке у здания Верховной рады Украины в Киеве. По его словам, участники протеста у Рады будут ждать очередного заседания парламента 7 ноября, когда "народ будет принимать экзамен у власти" на способность выполнять требования людей. Саакашвили также сообщил, что до этого момента в палаточном городке будет идти обсуждение проводимых на Украине реформ.

"Нас часто упрекают, что требования протеста на площади Конституции слишком сложные, а их список слишком короткий. Завтра, 29 октября, все, кто придет на площадь под Радой, сможет проголосовать за расширение списка требований. Вот — образец опросного листа, который каждый сможет заполнить в это воскресенье. Власть должна услышать украинцев", — написал Саакашвили в субботу в Facebook.

Он также опубликовал копию опросного листа, где перечислены разные требования, которые в воскресенье участники акции смогут отметить. Среди предлагаемых новых требований — принятие закон об импичменте президента, заморозка тарифов, досрочные выборы в парламент, досрочные выборы президента, прекращение дипломатических отношений с Россией, принятие закона о правилах покупки и хранения оружия, а также другие требования.

Ранее несколько тысяч человек с флагами националистических партий и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требовали отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство и создать антикоррупционный суд. Позже Рада начала выполнение ряда требований. Тогда же организаторы сообщили, что "Движение новых сил" продолжит акцию протеста в Киеве, а остальные политические силы прекращают свое участие. Потом бывшие участники военной операции в Донбассе взяли на себя ответственность за дальнейшую организацию акции протеста у Рады, однако они же позже от нее открестились.