Россия рассчитывает на сохранение соглашения по Ирану, заявил Антонов

НЬЮ-ЙОРК, 28 окт — РИА Новости. Россия рассчитывает, что соглашение по ядерной программе Ирана не будет сорвано, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Российский дипломат считает, что достигнутые "шестеркой" и Ираном договоренности надо соблюдать.

"Мы ожидаем от США взвешенных действий в отношении данной ситуации. Мы не хотим никакого обострения и никакого срыва в отношении реализации это сделки", — сказал Антонов журналистам в рамках молодежного форума в Нью-Йорке.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что реализация новой американской стратегии в отношении Ирана начнется с "введения жестких санкций против Корпуса стражей исламской революции". Трамп отдал распоряжение Минфину ввести дополнительные санкции против всего КСИР и против его должностных лиц, агентов и членов организации. Трамп сообщил, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" международного соглашения с Ираном.