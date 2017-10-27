У Рады продолжают протестовать несколько десятков человек

Бойцы батальона Донбасс во время митинга у здания Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото

Бойцы батальона Донбасс во время митинга у здания Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото

КИЕВ, 27 окт — РИА Новости. Несколько десятков человек в пятницу продолжают акцию протеста в Киеве возле здания Верховной рады Украины, передает корреспондент РИА Новости.

В палатках на проезжей части улицы Грушевского находятся в основном люди в камуфляжной форме, большинство из них — с шевронами батальона "Донбасс". В Мариинском парке неподалеку от здания украинского парламента стоят несколько десятков палаток, но людей возле них почти нет.

В информационном штабе палаточного городка РИА Новости заявили, что бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили ночевал в своей палатке возле парламента, но ушел рано утром в пятницу. Палатка политика огорожена лентой, охранники Саакашвили никого к ней не пускают.

Периметр палаточного городка и здание украинского парламента охраняют несколько сотен полицейских и бойцов Национальной гвардии. Обстановка в правительственном квартале в центре Киева спокойная.

Ранее несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело), "Свобода", сторонники партий "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомощь" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требовали отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд.

Рада 19 октября приступила к выполнению ряда требований, в частности, отправила на рассмотрение в Конституционный суд законы об отмене депутатской неприкосновенности и начала рассмотрение избирательного законодательства. Тогда же организаторы митинга сообщили, что партия Саакашвили "Движение новых сил" продолжит акцию протеста в Киеве, остальные политические силы прекращают свое участие. Позднее бывшие участники военной операции в Донбассе заявили, что взяли на себя ответственность за дальнейшую организацию акции протеста у Рады.