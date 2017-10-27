У Рады продолжают протестовать несколько десятков человек

КИЕВ, 27 окт — РИА Новости. Несколько десятков человек в пятницу продолжают акцию протеста в Киеве возле здания Верховной рады Украины, передает корреспондент РИА Новости.
В информационном штабе палаточного городка РИА Новости заявили, что бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили ночевал в своей палатке возле парламента, но ушел рано утром в пятницу. Палатка политика огорожена лентой, охранники Саакашвили никого к ней не пускают.
Периметр палаточного городка и здание украинского парламента охраняют несколько сотен полицейских и бойцов Национальной гвардии. Обстановка в правительственном квартале в центре Киева спокойная.
Рада 19 октября приступила к выполнению ряда требований, в частности, отправила на рассмотрение в Конституционный суд законы об отмене депутатской неприкосновенности и начала рассмотрение избирательного законодательства. Тогда же организаторы митинга сообщили, что партия Саакашвили "Движение новых сил" продолжит акцию протеста в Киеве, остальные политические силы прекращают свое участие. Позднее бывшие участники военной операции в Донбассе заявили, что взяли на себя ответственность за дальнейшую организацию акции протеста у Рады.