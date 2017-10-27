Шаманов дал оценку возможным американским санкциям против российского ОПК

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Возможные санкции США против оборонных предприятий РФ показывает их бессилие, тогда как эффективность российского военно-промышленного комплекса знает весь мир, заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.
По его словам, даже те страны, которые находятся в дружественных США блоках или являются теневыми союзниками, стали закупать российское вооружение, прежде всего средства противовоздушной обороны.
Ранее стало известно, что госдепартамент США предложил список организаций, в отношении которых возможны новые санкции. Он включает ФСБ, СВР, ГРУ, сообщила газета New York Times со ссылкой на список потенциальных фигурантов, направленный госдепартаментом в конгресс.
Президент США Дональд Трамп 2 августа подписал принятый конгрессом законопроект о новых санкциях против России, Ирана и КНДР. Документ, в частности, предусматривал, что к 1 октября администрация США должна будет предоставить перечень лиц и организаций в оборонном и разведывательном секторе России, которые подлежат включению в санкционный список.