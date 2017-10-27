Шаманов дал оценку возможным американским санкциям против российского ОПК

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Возможные санкции США против оборонных предприятий РФ показывает их бессилие, тогда как эффективность российского военно-промышленного комплекса знает весь мир, заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

"Это от их (США) бессилия сделать РФ плохо они бросаются во все тяжкие. Конкурентоспособность нашего ВПК показали всему миру ее эффективность, которая подготовлена за последние 10-15 лет", — заявил Шаманов журналистам.

По его словам, даже те страны, которые находятся в дружественных США блоках или являются теневыми союзниками, стали закупать российское вооружение, прежде всего средства противовоздушной обороны.

Ранее стало известно, что госдепартамент США предложил список организаций, в отношении которых возможны новые санкции. Он включает ФСБ, СВР, ГРУ, сообщила газета New York Times со ссылкой на список потенциальных фигурантов, направленный госдепартаментом в конгресс.

Также в списке, согласно публикации, 33 предприятия, концерна и организации, включая "Рособоронэкспорт", "Ижмаш", "Калашников", "Ростех", "МИГ", "Сухой", "Туполев". В пояснении к документу подтверждается, что внесение компаний и организаций в список еще не означает введение санкций, которые могут быть наложены в будущем. Список в будущем может меняться, предупреждают в госдепартаменте.

Президент США Дональд Трамп 2 августа подписал принятый конгрессом законопроект о новых санкциях против России, Ирана и КНДР. Документ, в частности, предусматривал, что к 1 октября администрация США должна будет предоставить перечень лиц и организаций в оборонном и разведывательном секторе России, которые подлежат включению в санкционный список.