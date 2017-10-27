В Совфеде рассказали, для чего Запад создает конфронтацию с Россией

НЬЮ-ЙОРК, 27 окт — РИА Новости, Екатерина Соболь. Истерия вокруг РФ искусственно создается на Западе, конфронтация с РФ призвана решить проблемы и доказать неэффективность работы в позитивном ключе, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации РФ по федеративному устройству, региональной политике Игорь Чернышенко.

"Давление на российские СМИ, давление на различные российские институты — оно имеет место быть. Я с грустью констатирую то, что не идет к снижению некоего накала. Наоборот, кем-то искусственно (создается напряжение)", — сказал Чернышенко в кулуарах годового собрания делового совета США-РФ, проходящего в Нью-Йорке.

"Я думаю, что многим силам в США и, может быть, в мировом сообществе нужна конфронтация (с Россией), которая позволяет и себя реализовать, и доказать, что работа в позитивном ключе менее эффективна, чем нападки и отрицание", — добавил сенатор.