В Совфеде рассказали, для чего Запад создает конфронтацию с Россией

НЬЮ-ЙОРК, 27 окт — РИА Новости, Екатерина Соболь. Истерия вокруг РФ искусственно создается на Западе, конфронтация с РФ призвана решить проблемы и доказать неэффективность работы в позитивном ключе, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации РФ по федеративному устройству, региональной политике Игорь Чернышенко.
"Я думаю, что многим силам в США и, может быть, в мировом сообществе нужна конфронтация (с Россией), которая позволяет и себя реализовать, и доказать, что работа в позитивном ключе менее эффективна, чем нападки и отрицание", — добавил сенатор.