МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Национальное учредительное собрание Венесуэлы может назначить выборы мэров на декабрь, говорится в Twitter собрания.

"Национальное учредительное собрание назначает выборы мэров на декабре 2017 года", — говорится в сообщении.

В июле в Венесуэле прошли выборы в национальное учредительное собрание, которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум. Эти выборы прошли на фоне массовых протестов, которые унесли с апреля жизни более 120 человек.