США ввели санкции против командования армии КНДР

ВАШИНГТОН, 26 окт — РИА Новости. Вашингтон ввел санкции против одного из командований Корейской народной армии КНДР — командования военной безопасности, некоторых его руководителей и членов правительства КНДР, сообщает министерство финансов США.
Под санкции также попало Бюро внешнего строительства и его директор.
По данным из открытых источников, командование военной безопасности армии КНДР занимается, среди прочего, вопросами охраны Ким Чен Ына и других руководителей государства во время их визитов в войска. Оно также следит за деятельностью офицеров и командиров армии, выявляя антипартийные и антигосударственные настроения.
"Правительство (КНДР) направляет сотрудников службы безопасности на работу за рубеж для наблюдения за деятельностью северокорейцев там и принудительной репатриации лиц, ищущих убежища за рубежом", — отмечается в заявлении госдепа.