США ввели санкции против командования армии КНДР

ВАШИНГТОН, 26 окт — РИА Новости. Вашингтон ввел санкции против одного из командований Корейской народной армии КНДР — командования военной безопасности, некоторых его руководителей и членов правительства КНДР, сообщает министерство финансов США.

В санкционный список внесены глава командования, его заместитель, министр труда КНДР, генконсул КНДР в китайском Шэньяне, первый замминистра народной безопасности КНДР.

Под санкции также попало Бюро внешнего строительства и его директор.

По данным из открытых источников, командование военной безопасности армии КНДР занимается, среди прочего, вопросами охраны Ким Чен Ына и других руководителей государства во время их визитов в войска. Оно также следит за деятельностью офицеров и командиров армии, выявляя антипартийные и антигосударственные настроения.

Официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что санкции против чиновников введены из-за их причастности к нарушению прав человека. Ситуация в этой сфере в КНДР, по мнению ведомства, остается "одной из самых худших в мире". По данным госдепа, в КНДР распространены казни, пытки, принуждение к работе, в том числе за рубежом, насильственные преступления сексуального характера.

"Правительство (КНДР) направляет сотрудников службы безопасности на работу за рубеж для наблюдения за деятельностью северокорейцев там и принудительной репатриации лиц, ищущих убежища за рубежом", — отмечается в заявлении госдепа.