Грушко прокомментировал участие неядерных стран в учениях НАТО

БРЮССЕЛЬ, 26 окт – РИА Новости, Владимир Добровольский. Россия обеспокоена участием неядерных стран в учениях НАТО с ядерным компонентом, это противоречит Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и Основополагающему акту Россия – НАТО, заявил журналистам постпред РФ при НАТО Александр Грушко по итогам заседания Совета Россия – НАТО (СРН) на уровне послов.

"Указали также на то, что мы обеспокоены тем, что НАТО продолжает практику привлечения неядерных государств к выполнению ядерных миссий в нарушение статьей 1 и 2 ДНЯО", — сказал Грушко.

По его словам, российская сторона подчеркнула, "что это важно и с точки зрения соблюдения положений Основополагающего акта Россия – НАТО 1997 года, который остается одним из немногих, к сожалению, столпов материальной стабильности и безопасности в Европе, где говорится о том, что НАТО не будет никак изменять ни один аспект своей ядерной политики".

Он уточнил, что речь идет о "расширении круга государств, участвующих в учениях с ядерным компонентом, а передача контроля от ядерных государств неядерным противоречит статье 1 и 2 ДНЯО".