БРЮССЕЛЬ, 26 окт – РИА Новости, Владимир Добровольский. НАТО считает, что Россия может оказать давление на КНДР для разрешения кризиса и способствовать выполнению всеми сторонами санкций против Северной Кореи, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Россия, конечно, играет роль в том, что касается оказания давления на Северную Корею. Россия – член СБ ООН, Россия – это сосед Северной Кореи, поэтому Россия играет роль в том, чтобы все санкции были полностью выполнены", — сказал Столтенберг журналистам после заседания Совета Россия – НАТО на уровне послов.