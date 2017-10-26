Россия и НАТО расходятся в оценках ситуации в Афганистане, заявил Кабулов

БРЮССЕЛЬ, 26 окт – РИА Новости, Владимир Добровольский. Расхождения в оценке ситуации в Афганистане Россией и НАТО сохраняются, альянс подает ее в более "радужных" тонах, заявил журналистам спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов после заседания Совета Россия – НАТО (СРН).
По его словам, "мы в России не то, чтобы пессимисты или оптимисты, тем более для оптимизма не видим оснований, мы просто реалисты".
Военная кампания США в Афганистане стала самой длинной войной в американской истории, затянувшись на целых 13 лет. Максимальная численность военного контингента США за годы войны составила 140 тысяч солдат в 2010 году.