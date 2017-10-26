В Ливии рассказали, почему конфликт в стране не утихает

КАИР, 26 окт — РИА Новости. Борьба за ресурсы является настоящей причиной продолжения конфликта в Ливии, и любой национальный проект по выходу из кризиса должен включить в себя решение экономических споров, заявил в интервью РИА Новости экс-премьер Ливии Махмуд Джибриль.

В октябре ливийские конфликтующие органы власти завершили переговоры в Тунисе о внесении поправок в заключенное в 2015 году под эгидой ООН политическое соглашение. Стороны нашли точки соприкосновения, но полностью договориться не смогли. Предполагается, что позднее состоится общенациональная конференция, а к сентябрю следующего года пройдут выборы.

"Поскольку реальная борьба в Ливии разворачивается за ресурсы, необходимо включить экономический компонент в проект (национального) согласия", — заявил Джибриль, руководивший временным правительством во время гражданской войны в Ливии в 2011 году.

По его словам, в тексте нового соглашения должны быть прописаны квоты и права на доход от нефти для разных ливийских регионов, центрального правительства, а также отдельных людей и семей.

"И надо, чтобы потом это стало текстом конституции, а международные игроки сыграли роль наблюдателя и гаранта этого ливийского диалога, но не вмешивались в его содержание", — отметил Джибриль.

По его словам, иностранные игроки сейчас меняют свою политику в отношении Ливии, но конфликт их интересов сохраняется. Как полагает Джибриль, страны "пришли к убеждению, что (действующий) проект провалился, но спорят между собой о характере разрешения" ситуации.

После свержения и убийства в 2011 году во время вооруженного конфликта главы страны Муаммара Каддафи Ливия переживает период кризиса и двоевластия — на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи действует правительство нацсогласия (ПНС), сформированное при поддержке ООН и ЕС. Ожидалось, что сформированное по итогам Схиратского соглашения ПНС консолидирует власть в стране, но парламент и органы власти в восточной части страны продолжили действовать независимо.

В переговорах под эгидой ООН в Тунисе в октябре приняли участие представители консультативного Госсовета в Триполи, сотрудничающего с ПНС, и парламента, заседающего на востоке Ливии.