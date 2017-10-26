Глава МИД Греции сообщил о предстоящем визите президента Турции в Афины

АФИНЫ, 26 окт — РИА Новости, Геннадий Мельник. Министр иностранных дел Греции Никос Котзиас во время визита в Турцию 24 октября пригласил президента Турции Тайипа Эрдогана посетить Грецию, визит состоится в конце ноября или в начале декабря. Об этом Котзиас сообщил на пресс-конференции в четверг.

"Мы договорились, что президент Турции приедет в Грецию. Я передал приглашение на встрече (с президентом Турции), и Эрдоган его принял. В Афинах пройдут переговоры с президентом Прокописом Павлопулосом и премьер-министром Алексисом Ципрасом. Точная дата пока не определена. Мы полагаем, что визит состоится в последней декаде ноября или в первой декаде декабря", — сказал Котзиас.

По его словам, с Турцией есть политические проблемы, на которые Анкара реагирует "невротически", но эти проблемы надо решать.

"Бог, или Аллах, определил нашим двум странам быть соседними. У нас есть разные мнения по очень многим вопросам, но мы должны обмениваться точками зрения. Мы открываем каналы обсуждения", — сказал министр.

По словам главы греческого МИД, во время визита в Турцию он обсуждал проблемы христианского населения и религиозного образования.

"Мы договорились провести встречу высшего совета сотрудничества в феврале в Салониках. Будут обсуждаться в основном вопросы транспортных перевозок и сотрудничества в сфере культуры и культурного наследия, а также другие темы", — сказал Котзиас.

По его словам, в мае следующего года в Грецию приедет глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, который также посетит конференцию, которую МИД Греции проводит на Родосе.

Котзиас заметил также, что во время первого приезда в Анкару его удивило, что большое количество населения считает Грецию главной угрозой. "Важно не только что говорят, но и что слышат", — сказал он в этой связи.

Министр сообщил также, что вопрос о выдаче сторонников проповедника Гюллена, которые после попытки госпереворота сбежали в Грецию, поднимал на встрече с ним президент Эрдоган.

"Что касается гюленистов — это вопрос не ставил МИД. Этот вопрос поднимал Эрдоган. Наш ответ был простой. Первое — наша страна не поддерживает путчистов и осуждает переворот. Второе — мы знаем по себе, что такое хунта, и мы правовое государство. Мы уважаем решения суда. Третье — у двух стран нет причин нервничать, мы должны укреплять позитивную повестку дня", — сказал глава МИД Греции.