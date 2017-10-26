МИД России требует доказательств "причастности" к покушению на Мосийчука

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин призвал Киев предоставить какие-либо доказательства якобы причастности России к покушению на депутата Верховной рады Украины Игоря Мосийчука.

"Если у вас есть факты, доказательства, предъявите их, и мы будем готовы внимательно на это посмотреть. Но если это пропаганда и дешевое обвинение, которые не подкреплены конкретными сведениями, фамилиями, то это опять остается на совести тех, кто запускает такие шутихи в медийное пространство", — сказал Карасин журналистам, комментируя сведения о том, что украинская сторона рассматривает вероятность причастности РФ к покушению на депутата Рады Игоря Мосийчука.

МВД Украины ранее сообщило, что при взрыве на выходе из здания телеканала "Эспрессо" в Киеве пострадали пять человек, в том числе Мосийчук и его охранник, а также политолог Виталий Бала. Два человека погибли. Уголовное дело возбуждено по статье "теракт", расследование будет вести Служба безопасности Украины. По последней информации, состояние раненного при взрыве в Киеве депутата Рады Украины Мосийчука оценивается медиками как тяжелое.