МИД России требует доказательств "причастности" к покушению на Мосийчука

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин призвал Киев предоставить какие-либо доказательства якобы причастности России к покушению на депутата Верховной рады Украины Игоря Мосийчука.
МВД Украины ранее сообщило, что при взрыве на выходе из здания телеканала "Эспрессо" в Киеве пострадали пять человек, в том числе Мосийчук и его охранник, а также политолог Виталий Бала. Два человека погибли. Уголовное дело возбуждено по статье "теракт", расследование будет вести Служба безопасности Украины. По последней информации, состояние раненного при взрыве в Киеве депутата Рады Украины Мосийчука оценивается медиками как тяжелое.