Ляшко допустил связь между взрывом в Киеве и убийством Шеремета

На месте покушения на депутата Верховной рады Игоря Мосийчука в Киеве, Украина

На месте покушения на депутата Верховной рады Игоря Мосийчука в Киеве, Украина

КИЕВ, 26 окт — РИА Новости. Взрыв в Киеве, из-за которого пострадал депутат Верховной рады от фракции "Радикальной партии" Игорь Мосийчук, похож на взрыв, в результате которого погиб журналист Павел Шеремет, эти преступления могут быть связаны между собой, заявил лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко.

МВД Украины ранее сообщило, что при взрыве на выходе из здания телеканала "Эспрессо" в Киеве пострадали пять человек, в том числе Мосийчук и его охранник, а также политолог Виталий Бала. Два человека погибли. Уголовное дело возбуждено по статье "теракт", расследование будет вести Служба безопасности Украины. По последней информации, состояние раненного при взрыве в Киеве депутата Рады Украины Мосийчука оценивается медиками как тяжелое.

"Я вижу один почерк между покушением на Мосийчука, между подрывом грузинского парня на Бессарабке и убийством Павла Шеремента. Я могу ошибаться, но, мне кажется, там один след, один метод подрыва одни и те же обстоятельства. Я надеюсь, что Служба безопасности Украины отработает, попробует найти эту связь. Возможно, покушение на Мосийчука поможет раскрыть и убийство Шеремета, и покушение на Бессарабке", — сказал Ляшко журналистам, их общение транслировало украинское телевидение.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".

В сентябре этого года в районе Бессарабского рынка в центре Киева взорвался легковой автомобиль. По данным правоохранителей, погиб один человек. В машине также находились женщина, которая получила ранение, и ребенок — он не пострадал. Полиция завела дело по статье "умышленное убийство".

По данным СБУ, погибший в результате взрыва в центре Киева — уроженец Чечни Али Тимаев, он принимал участие в конфликте в Грузии в 2008 году и поддерживал дружеские отношения с военными, воевавшими в Донбассе. Украинские СМИ писали, что пострадавшая девушка — известная украинская модель. По данным МВД, мощность взрывчатки составляла до 1 килограмма в тротиловом эквиваленте.