Выборы в Каталонии не решат проблему, считает лидер партии Podemos

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Выборы в Каталонии, где в начале месяца прошел референдум о независимости, не станут решением кризиса, но сделают более затруднительным применение 155 статьи Конституции, считает лидер левой партии Podemos Пабло Иглесиас.

"Выборы в Каталонии не решат проблему, но сделают более затруднительным применение 155 (статьи Конституции) и дадут больше времени на поиск (пути к) диалогу", — написал Иглесиас в Twitter

Ранее правительство Каталонии сообщило, что глава женералитета Карлес Пучдемон выступит с официальным заявлением в 13.30 (14.30 мск). Тему заявления правительство не приводит. Газета La Vanguardia пишет, что власти Каталонии могут объявить о проведении досрочных выборов и назначить их на 20 декабря.

В Каталонии 1 октября прошел референдум о независимости, который не признают испанские власти. За независимость, по данным каталонского правительства, проголосовали 90,18% избирателей, явка составила 43,03%.

Правительство Испании на экстренном заседании 21 октября решило применить 155 статью конституции для разрешения каталонского кризиса. Кабинет предлагает отстранить от должностей каталонское правительство и в течение шести месяцев объявить о проведении досрочных выборов в региональный парламент. Предполагается, что до тех пор функции каталонского правительства будут исполнять представители центральных властей. Эти меры теперь должен утвердить сенат Испании, заседание ожидается 27 октября. Главе женералитета Пучдемону предложили выступить в сенате в четверг или пятницу и провести на заседании дискуссию с представителями испанского правительства. Однако он не поедет в Мадрид, сообщили РИА Новости в женералитете.