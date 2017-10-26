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Взрыв в Киеве: следствие считает одной из версий покушение на Мосийчука

Сюжет:
Взрыв в центре Киева (34)
15:2026.10.2017
(обновлено: 15:26 26.10.2017)
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© AFP 2017На месте покушения на депутата Верховной рады Игоря Мосийчука в Киеве, Украина. 25 октября 2017На месте покушения на депутата Верховной рады Игоря Мосийчука в Киеве, Украина. 25 октября 2017
© AFP 2017

КИЕВ, 26 окт — РИА Новости. Украинские правоохранители рассматривают несколько версий взрыва в Киеве, среди них — покушение на депутата Верховной рады от Радикальной партии Игоря Мосийчука по разным мотивам: личные счеты, политическая деятельность, "российский след". Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело по статье "теракт", однако подозреваемых пока нет.

Медслужбы на месте покушения на депутата Верховной рады Игоря Мосийчука в Киеве, Украина. 25 октября 2017
© AFP 2017
Ляшко назвал две версии взрыва в Киеве
Взрыв произошел в среду вечером в центре Киева. Два человека погибли, еще трое получили ранения. Среди пострадавших депутат Мосийчук. Он получил травмы средней тяжести, медики оценивают его состояние как тяжелое.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, обвинения в адрес России в связи с покушением на Мосийчука являются очередным проявлением захлестнувшей Украину русофобии.

Обстоятельства происшествия

Взрыв произошел, когда Мосийчук и еще несколько человек выходили из здания телеканала "Эспрессо", где они принимали участие в ток-шоу.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что правоохранители собрали десятки видеозаписей с камер на месте взрыва. По его словам, за 20 минут до окончания эфира к зданию телеканала подъехал неизвестный, который оставил мотоцикл с взрывным устройством.

Кадры с места взрыва в центре Киева
© AP Photo / Ukrainian Police Press ServiseВзрыв в центре Киева прогремел в тот момент, когда депутат Верховной рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук выходил из здания телеканала "Эспрессо".На месте покушения на депутата Верховной рады Игоря Мосийчука в Киеве, Украина
© AP Photo / Ukrainian Police Press Servise
Взрыв в центре Киева прогремел в тот момент, когда депутат Верховной рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук выходил из здания телеканала "Эспрессо".
© AP Photo / Ukrainian Police Press ServiseПо данным МВД страны, мощность взрывного устройства, которое было заложено в мотоцикле, припаркованном у здания, составила не менее одного килограмма в тротиловом эквиваленте.На месте покушения на депутата Верховной рады Игоря Мосийчука в Киеве, Украина
© AP Photo / Ukrainian Police Press Servise
По данным МВД страны, мощность взрывного устройства, которое было заложено в мотоцикле, припаркованном у здания, составила не менее одного килограмма в тротиловом эквиваленте.
© REUTERS / Gleb GaranichВ МВД Украины взрыв квалифицировали как теракт, дело будет расследовать Главное управление СБУ в Киеве, а процессуальное руководство возьмет на себя городская прокуратура.На месте покушения на депутата Верховной рады Игоря Мосийчука в Киеве, Украина
© REUTERS / Gleb Garanich
В МВД Украины взрыв квалифицировали как теракт, дело будет расследовать Главное управление СБУ в Киеве, а процессуальное руководство возьмет на себя городская прокуратура.
© REUTERS / Gleb GaranichВ результате инцидента погибли два человека, 30-летний охранник депутата, бывший сотрудник спецподразделения "Беркут", и прохожий, который оказался рядом в момент взрыва.На месте покушения на депутата Верховной рады Игоря Мосийчука в Киеве, Украина
© REUTERS / Gleb Garanich
В результате инцидента погибли два человека, 30-летний охранник депутата, бывший сотрудник спецподразделения "Беркут", и прохожий, который оказался рядом в момент взрыва.
© AFP 2017Сам депутат Рады и еще двое человек получили ранения. Ночью Мосийчуку сделали операцию, он уже пришел в себя. Врачи оценивают состояние депутата как средней степени тяжести.На месте покушения на депутата Верховной рады Игоря Мосийчука в Киеве, Украина. 25 октября 2017
© AFP 2017
Сам депутат Рады и еще двое человек получили ранения. Ночью Мосийчуку сделали операцию, он уже пришел в себя. Врачи оценивают состояние депутата как средней степени тяжести.
© AFP 2017Депутат уверен, что остался жив исключительно благодаря действиям своего охранника Руслана. "Выражаю искренние соболезнования его семье. Я никогда их не забуду. Теперь у меня трое детей. Третий ребенок — четырехлетняя дочь Руслана", — написал Мосийчук в Facebook.На месте покушения на депутата Верховной рады Игоря Мосийчука в Киеве, Украина. 25 октября 2017
© AFP 2017
Депутат уверен, что остался жив исключительно благодаря действиям своего охранника Руслана. "Выражаю искренние соболезнования его семье. Я никогда их не забуду. Теперь у меня трое детей. Третий ребенок — четырехлетняя дочь Руслана", — написал Мосийчук в Facebook.
© AFP 2017Мосийчук считает, что это было спланированное покушение на его жизнь. По его мнению, "заказчики сидят в Москве, исполнители — киевские, не исключено, что агентура из патриотической среды".На месте покушения на депутата Верховной рады Игоря Мосийчука в Киеве, Украина. 25 октября 2017
© AFP 2017
Мосийчук считает, что это было спланированное покушение на его жизнь. По его мнению, "заказчики сидят в Москве, исполнители — киевские, не исключено, что агентура из патриотической среды".
© REUTERS / Gleb GaranichЛидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко уверен, что взрыв является покушением на Мосийчука из-за его профессиональной деятельности и политической позиции.На месте покушения на депутата Верховной рады Игоря Мосийчука в Киеве, Украина
© REUTERS / Gleb Garanich
Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко уверен, что взрыв является покушением на Мосийчука из-за его профессиональной деятельности и политической позиции.
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"Далее кто-то из террористов остался наблюдать, как Мосийчук и его сопровождающие лица выходят из здания телеканала, и нажал на кнопку", — рассказал Геращенко.

Первый заместитель прокурора Киева Павел Кононенко заявил, что, по мнению взрывотехников, использовалось самодельное взрывное устройство направленного действия. По словам прокурора Киева Романа Говды, его мощность составляет 400-600 граммов в тротиловом эквиваленте.

На месте покушения на депутата Верховной рады Игоря Мосийчука в Киеве, Украина
© AP Photo / Ukrainian Police Press Servise
Помощник Мосийчука рассказал о причинах покушения на депутата
К депутату Мосийчуку не была приставлена государственная охрана. Как заявил глава Управления государственной охраны Украины Валерий Гелетей, никакого распоряжения о необходимости охраны для парламентария в ведомство не поступало.

Депутат в тяжелом состоянии

В результате взрыва, по данным СБУ, погибли два человека. Среди них — охранник Мосийчука, а также случайный прохожий, 36-летний Михаил Мормиль. В ходе инцидента также пострадал украинский политолог Виталий Бала.

Заведующий стационарным отделением клиники "Борис", в которой находится Мосийчук, оценивает состояние парламентария как тяжелое.

"Состояние тяжелое, что характеризуют первые сутки в послеоперационный период. Вчера, даже сегодня ночью, закончилось оперативное вмешательство. Было где-то до трех часов, было очень много осколков, которые мы извлекли. Сейчас пациент находится в палате интенсивной терапии. Состояние тяжелое, до среднего еще рано, но можно с ним общаться", — сказал врач.

Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук в больнице
© AP Photo / Ukrainian Radical Party Press Servise
Мосийчуку в последнее время поступали угрозы, заявили в Раде
По его словам, в настоящее время жизни депутата ничего не угрожает. Ориентировочно через две недели ему проведут еще одну операцию.

По информации правоохранителей, остальные раненые были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Версии следствия

Украинское следствие рассматривает несколько версий взрыва в Киеве, среди которых покушение на Мосийчука из-за его политической деятельности или по личным мотивам.

"Первая версия, которую озвучивал сам Мосийчук — это покушение на убийство Мосийчука, которое было организовано спецслужбой РФ… Вторая версия — это политическая деятельность Мосийчука, и третья версия — покушение на депутата Мосийчука на личной почве", — сказал первый заместитель прокурора Киева Павел Кононенко.

По его словам, следствие также не отвергает версию относительно покушения на убийство любого политического и общественного деятеля, который мог находиться в то время на канале "Эспрессо".

На месте покушения на депутата Верховной рады Игоря Мосийчука в Киеве, Украина
© REUTERS / Gleb Garanich
Прокуратура сообщила о самодельной взрывчатке при покушении в Киеве
Советник главы украинского МВД Антон Геращенко также назвал "действия российских спецслужб" одной из версий следствия. При этом Геращенко подчеркнул, что подозреваемых и задержанных в рамках этого дела пока нет.

Советник главы МВД Украины Иван Варченко также заявил о "российском следе". "Есть конкретные доказательства, которые могут подтверждать то, что заинтересованы… в частности, заявления Рамзана Кадырова от 2014 года", — сказал Варченко.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что обвинения в адрес России в связи с покушением на Мосийчука являются очередным проявлением захлестнувшей Украину русофобии.

Киевский прокурор Роман Говда сообщил, что правоохранители в четверг проведут первый допрос Мосийчука. "На данный момент с Мосийчуком не проводились следственные действия в связи с пожеланием врачей. Следственные действия будут проведены сегодня, я убежден. Вместе с тем сотрудники Службы безопасности Украины имели с ним контакт и черпали определенную информацию, которая важна на данном этапе досудебного расследования", — отметил прокурор.

Политическое дело

На месте покушения на депутата Верховной рады Игоря Мосийчука в Киеве, Украина
© REUTERS / Gleb Garanich
Эксперты оценили версию "русского следа" в связи со взрывом в Киеве
Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко считает, что причиной покушения на его однопартийца Мосийчука стала профессиональная деятельность и политическая позиция.

"Покушение на Мосийчука связано с его профессиональной деятельностью и политической позицией, у меня нет никаких сомнений", — написал Ляшко в Facebook.

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник также считает, что это дело носит политический характер.

"Информации пока недостаточно, чтобы говорить об одной какой-то основной версии, но преступление в любом случае политическое. Об этом говорит и цель, вероятнее всего, это Мосийчук, и место преступления подобрано для максимальной информационной раскрутки этого дела", — сказал Бортник в четверг РИА Новости.

Бортник полагает, что мотивом преступления может быть участие политика в каких-либо уголовных экономических схемах.

Однопартиец Мосийчука депутат Сергей Рыбалка не исключает, что покушение на его коллегу могли совершить его политические оппоненты.

На месте покушения на депутата Верховной рады Игоря Мосийчука в Киеве, Украина
© REUTERS / Gleb Garanich
Следствие рассматривает три версии взрыва в Киеве‍
"Покушение на жизнь моего коллеги по фракции Игоря Мосийчука является ужасным терактом, в результате которого погибли невинные люди. Считаю, что это спланированная акция российских спецслужб. Но не исключаю, что это могли быть действия и политических оппонентов в связи с его политической деятельностью", — заявил РИА Новости депутат.

Помощник парламентария Марк Гресь допускает, что покушение на Мосийчука могло быть организовано с целью дестабилизации ситуации на Украине.

"На мой взгляд как конспиролога, мне более близка теория заговора, рассчитанного на расшатывание ситуации в стране… Исходя из того, что напряжение политических сил сейчас достаточно высоко в нашей стране, покушение на человека формата Игоря Мосийчука, очень известного своими радикальными политическими позициями — это может вызвать понимание политической ситуации в стране как абсолютно нестабильной", — сказал Гресь.

По его словам, на Украине есть "две-три политические силы, которым это будет невероятно выгодно". Он отказался уточнить, кого конкретно имеет в виду. Гресь добавил, что Мосийчук не получал в последнее время прямых угроз в свой адрес, а охрана депутата была минимальной.

Сергей Железняк . Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Железняк: Киеву проще валить все беды на РФ, чем разбираться с криминалом
Депутат от фракции "Радикальной партии" Дмитрий Линько в свою очередь заявил, что в последние несколько месяцев Мосийчуку поступали угрозы, связанные с его депутатской деятельностью.

Голословные обвинения

В Кремле отвергают обвинения в адрес России в связи с покушением на украинского депутата.

"Как всегда абсолютно не обоснованные ни на чем, голословные и истерические обвинения из Киева, которые звучат не только в адрес (главы Чечни — ред.) Рамзана Кадырова, но и всех, кто занимает хоть какие-либо должности в Москве. Безусловно, это очередное проявление захлестнувшей Украину и Киев русофобии", — сказал Песков, отвечая на вопрос, какая позиция у Кремля относительно заявления МВД Украины о возможной причастности главы Чечни Рамзана Кадырова к покушению на депутата Мосийчука.

Опрошенные РИА Новости эксперты считают, что "российский след" и криминальные разборки — наименее вероятные версии взрыва в Киеве.

Кремль. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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В Кремле назвали обвинения Киева в покушении на Мосийчука русофобией
Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко отмечает, что "на Украине уже давным-давно никто в этот "российский след" не верит".

"А официальному Киеву все равно, был ли там "российский след" или его не было. Сейчас у них основной противник — это их собственные нацисты, которые поддерживают Саакашвили (экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили — ред.), стоят под Верховной радой и угрожают свергнуть Порошенко (президента Петра Порошенко — ред.) ", — отметил политолог.

Директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский также полагает, что Россия непричастна к взрыву.

"Уже приписали к этому делу "русский след". Мне кажется, что Россия заинтересована его (Мосийчука – ред.) хранить и оберегать, поскольку он сам по себе настолько выдающийся человек, компрометирующий все активные события в нашей стране, чтобы потом, когда все закончится, показать, кто "герой" так называемой "революции достоинства", — сказал Погребинский в четверг РИА Новости.

По его мнению, сложно предположить, с чем связано покушение на Мосийчука. Политолог считает, что парламентарий "наверняка имеет много врагов, это ясно по его характеру, по стилю его действий".

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© 2017 Associated Press Ruptly
Был очень мощный взрыв - очевидец о теракте в Киеве
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