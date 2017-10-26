Взрыв в Киеве: следствие считает одной из версий покушение на Мосийчука

На месте покушения на депутата Верховной рады Игоря Мосийчука в Киеве, Украина. 25 октября 2017

На месте покушения на депутата Верховной рады Игоря Мосийчука в Киеве, Украина. 25 октября 2017

КИЕВ, 26 окт — РИА Новости. Украинские правоохранители рассматривают несколько версий взрыва в Киеве, среди них — покушение на депутата Верховной рады от Радикальной партии Игоря Мосийчука по разным мотивам: личные счеты, политическая деятельность, "российский след". Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело по статье "теракт", однако подозреваемых пока нет.

Взрыв произошел в среду вечером в центре Киева. Два человека погибли, еще трое получили ранения. Среди пострадавших депутат Мосийчук. Он получил травмы средней тяжести, медики оценивают его состояние как тяжелое.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, обвинения в адрес России в связи с покушением на Мосийчука являются очередным проявлением захлестнувшей Украину русофобии.

Обстоятельства происшествия

Взрыв произошел, когда Мосийчук и еще несколько человек выходили из здания телеканала "Эспрессо", где они принимали участие в ток-шоу.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что правоохранители собрали десятки видеозаписей с камер на месте взрыва. По его словам, за 20 минут до окончания эфира к зданию телеканала подъехал неизвестный, который оставил мотоцикл с взрывным устройством.

"Далее кто-то из террористов остался наблюдать, как Мосийчук и его сопровождающие лица выходят из здания телеканала, и нажал на кнопку", — рассказал Геращенко.

Первый заместитель прокурора Киева Павел Кононенко заявил, что, по мнению взрывотехников, использовалось самодельное взрывное устройство направленного действия. По словам прокурора Киева Романа Говды, его мощность составляет 400-600 граммов в тротиловом эквиваленте.

Депутат в тяжелом состоянии

К депутату Мосийчуку не была приставлена государственная охрана. Как заявил глава Управления государственной охраны Украины Валерий Гелетей, никакого распоряжения о необходимости охраны для парламентария в ведомство не поступало.

В результате взрыва, по данным СБУ, погибли два человека. Среди них — охранник Мосийчука, а также случайный прохожий, 36-летний Михаил Мормиль. В ходе инцидента также пострадал украинский политолог Виталий Бала.

Заведующий стационарным отделением клиники "Борис", в которой находится Мосийчук, оценивает состояние парламентария как тяжелое.

"Состояние тяжелое, что характеризуют первые сутки в послеоперационный период. Вчера, даже сегодня ночью, закончилось оперативное вмешательство. Было где-то до трех часов, было очень много осколков, которые мы извлекли. Сейчас пациент находится в палате интенсивной терапии. Состояние тяжелое, до среднего еще рано, но можно с ним общаться", — сказал врач.

По его словам, в настоящее время жизни депутата ничего не угрожает. Ориентировочно через две недели ему проведут еще одну операцию.

По информации правоохранителей, остальные раненые были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Версии следствия

Украинское следствие рассматривает несколько версий взрыва в Киеве, среди которых покушение на Мосийчука из-за его политической деятельности или по личным мотивам.

"Первая версия, которую озвучивал сам Мосийчук — это покушение на убийство Мосийчука, которое было организовано спецслужбой РФ… Вторая версия — это политическая деятельность Мосийчука, и третья версия — покушение на депутата Мосийчука на личной почве", — сказал первый заместитель прокурора Киева Павел Кононенко.

По его словам, следствие также не отвергает версию относительно покушения на убийство любого политического и общественного деятеля, который мог находиться в то время на канале "Эспрессо".

Советник главы украинского МВД Антон Геращенко также назвал "действия российских спецслужб" одной из версий следствия. При этом Геращенко подчеркнул, что подозреваемых и задержанных в рамках этого дела пока нет.

Советник главы МВД Украины Иван Варченко также заявил о "российском следе". "Есть конкретные доказательства, которые могут подтверждать то, что заинтересованы… в частности, заявления Рамзана Кадырова от 2014 года", — сказал Варченко.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что обвинения в адрес России в связи с покушением на Мосийчука являются очередным проявлением захлестнувшей Украину русофобии.

Киевский прокурор Роман Говда сообщил, что правоохранители в четверг проведут первый допрос Мосийчука. "На данный момент с Мосийчуком не проводились следственные действия в связи с пожеланием врачей. Следственные действия будут проведены сегодня, я убежден. Вместе с тем сотрудники Службы безопасности Украины имели с ним контакт и черпали определенную информацию, которая важна на данном этапе досудебного расследования", — отметил прокурор.

Политическое дело

Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко считает, что причиной покушения на его однопартийца Мосийчука стала профессиональная деятельность и политическая позиция.

"Покушение на Мосийчука связано с его профессиональной деятельностью и политической позицией, у меня нет никаких сомнений", — написал Ляшко в Facebook.

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник также считает, что это дело носит политический характер.

"Информации пока недостаточно, чтобы говорить об одной какой-то основной версии, но преступление в любом случае политическое. Об этом говорит и цель, вероятнее всего, это Мосийчук, и место преступления подобрано для максимальной информационной раскрутки этого дела", — сказал Бортник в четверг РИА Новости.

Бортник полагает, что мотивом преступления может быть участие политика в каких-либо уголовных экономических схемах.

Однопартиец Мосийчука депутат Сергей Рыбалка не исключает, что покушение на его коллегу могли совершить его политические оппоненты.

"Покушение на жизнь моего коллеги по фракции Игоря Мосийчука является ужасным терактом, в результате которого погибли невинные люди. Считаю, что это спланированная акция российских спецслужб. Но не исключаю, что это могли быть действия и политических оппонентов в связи с его политической деятельностью", — заявил РИА Новости депутат.

Помощник парламентария Марк Гресь допускает, что покушение на Мосийчука могло быть организовано с целью дестабилизации ситуации на Украине.

"На мой взгляд как конспиролога, мне более близка теория заговора, рассчитанного на расшатывание ситуации в стране… Исходя из того, что напряжение политических сил сейчас достаточно высоко в нашей стране, покушение на человека формата Игоря Мосийчука, очень известного своими радикальными политическими позициями — это может вызвать понимание политической ситуации в стране как абсолютно нестабильной", — сказал Гресь.

По его словам, на Украине есть "две-три политические силы, которым это будет невероятно выгодно". Он отказался уточнить, кого конкретно имеет в виду. Гресь добавил, что Мосийчук не получал в последнее время прямых угроз в свой адрес, а охрана депутата была минимальной.

Голословные обвинения

Депутат от фракции "Радикальной партии" Дмитрий Линько в свою очередь заявил, что в последние несколько месяцев Мосийчуку поступали угрозы, связанные с его депутатской деятельностью.

В Кремле отвергают обвинения в адрес России в связи с покушением на украинского депутата.

"Как всегда абсолютно не обоснованные ни на чем, голословные и истерические обвинения из Киева, которые звучат не только в адрес (главы Чечни — ред.) Рамзана Кадырова, но и всех, кто занимает хоть какие-либо должности в Москве. Безусловно, это очередное проявление захлестнувшей Украину и Киев русофобии", — сказал Песков, отвечая на вопрос, какая позиция у Кремля относительно заявления МВД Украины о возможной причастности главы Чечни Рамзана Кадырова к покушению на депутата Мосийчука.

Опрошенные РИА Новости эксперты считают, что "российский след" и криминальные разборки — наименее вероятные версии взрыва в Киеве.

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко отмечает, что "на Украине уже давным-давно никто в этот "российский след" не верит".

"А официальному Киеву все равно, был ли там "российский след" или его не было. Сейчас у них основной противник — это их собственные нацисты, которые поддерживают Саакашвили (экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили — ред.), стоят под Верховной радой и угрожают свергнуть Порошенко (президента Петра Порошенко — ред.) ", — отметил политолог.

Директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский также полагает, что Россия непричастна к взрыву.

"Уже приписали к этому делу "русский след". Мне кажется, что Россия заинтересована его (Мосийчука – ред.) хранить и оберегать, поскольку он сам по себе настолько выдающийся человек, компрометирующий все активные события в нашей стране, чтобы потом, когда все закончится, показать, кто "герой" так называемой "революции достоинства", — сказал Погребинский в четверг РИА Новости.

По его мнению, сложно предположить, с чем связано покушение на Мосийчука. Политолог считает, что парламентарий "наверняка имеет много врагов, это ясно по его характеру, по стилю его действий".