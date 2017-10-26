Ляшко назвал две версии взрыва в Киеве

Медслужбы на месте покушения на депутата Верховной рады Игоря Мосийчука в Киеве, Украина. 25 октября 2017

Медслужбы на месте покушения на депутата Верховной рады Игоря Мосийчука в Киеве, Украина. 25 октября 2017

КИЕВ, 26 окт — РИА Новости. Взрыв, в результате которого пострадал депутат Верховной рады от фракции "Радикальной партии" Игорь Мосийчук, могли организовать "вражеские спецслужбы" либо политические оппоненты депутата, заявил глава партии Олег Ляшко.

МВД Украины ранее сообщило, что при взрыве на выходе из здания телеканала "Эспрессо" в Киеве пострадали пять человек, в том числе Мосийчук и его охранник, а также политолог Виталий Бала. Два человека погибли. Уголовное дело возбуждено по статье "теракт", расследование будет вести Служба безопасности Украины. По последней информации, состояние раненного при взрыве в Киеве депутата Рады Украины Мосийчука оценивается медиками как тяжелое.

"Это покушение… на нашу политическую команду, на нашу позицию… Кто может быть к этому причастен, я не знаю, я могу только строить версии. Задача правоохранителей раскрыть, кто это сделал. Это могут быть вражеские спецслужбы… это могут быть наши политические оппоненты, которые пытаются нас остановить, это может быть, в конце концов, бывший глава администрации президента Левочкин (депутат от "Оппозиционного блока" Сергей Левочкин – ред.)", — сказал Ляшко журналистам в четверг, общение которых транслировало украинское телевидение.

Ляшко сообщил, что состояние здоровья Мосийчук продолжает оцениваться как стабильно тяжелое, однако он находится в сознании, может общаться.