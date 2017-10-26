Помощник Мосийчука рассказал о причинах покушения на депутата

На месте покушения на депутата Верховной рады Игоря Мосийчука в Киеве, Украина

На месте покушения на депутата Верховной рады Игоря Мосийчука в Киеве, Украина

КИЕВ, 26 окт — РИА Новости.Покушение на депутата Верховной рады Украины Игоря Мосийчука может быть осуществлено с целью дестабилизации ситуации в стране, что выгодно ряду политических сил, заявил помощник депутата Марк Гресь.

МВД Украины ранее сообщило, что при взрыве на выходе из здания телеканала " Эспрессо " в Киеве пострадали пять человек, в том числе Мосийчук и его охранник, а также политолог Виталий Бала. Два человека погибли. Уголовное дело возбуждено по статье "теракт", расследование будет вести Служба безопасности Украины. Советник МВД Украины Антон Геращенко назвал "действия российских спецслужб" одной из версий следствия при расследовании произошедшего в среду взрыва. Правоохранители рассматривают несколько версий произошедшего, среди которых — покушение на Мосийчука.

"Версий несколько. Безусловно, каждая из них — это версия политической мести. В 2014 году (глава Чечни Рамзан) Кадыров объявил смертный приговор Игорю Мосийчуку и объявил награду за его голову. Это наиболее соблазнительная и наиболее простая версия, на которую будут ссылаться в большей части спецслужбы", — заявил Гресь в эфире телеканала "112 Украина".

В то же время, по его мнению, причиной покушения может быть попытка дестабилизации в стране. "На мой взгляд как конспиролога, мне более близка теория заговора, рассчитанного на расшатывание ситуации в стране… Исходя из того, что напряжение политических сил сейчас достаточно высоко в нашей стране, покушение на человека формата Игоря Мосийчука, очень известного своими радикальными политическими позициями, — это может вызвать понимание политической ситуации в стране как абсолютно нестабильной", — сказал Гресь.

По его словам. на украине есть "две-три политические силы, которым это будет невероятно выгодно". Он также отказался уточнить, кого конкретно имеет в виду. Гресь добавил, что Мосийчук не получал в последнее время прямых угроз в свой адрес, а охрана депутата была минимальной.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что обвинения в адрес России в связи с покушением на Мосийчука являются очередным проявлением захлестнувшей Украину русофобии.

В Киеве при резонансных происшествиях регулярно заявляют о "российском следе". В Москве эти заявления называют абсурдными. По словам сенатора Алексея Пушкова, "что бы ни случилось на Украине, там сразу обвиняют Россию".