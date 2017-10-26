Россия непричастна к взрыву в Киеве, считает эксперт

КИЕВ, 26 окт — РИА Новости.Россия непричастна к взрыву в Киеве, в результате которого пострадал депутат Верховной рады Украины от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук, считает директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

МВД Украины ранее сообщило, что при взрыве на выходе из здания телеканала "Эспрессо" в Киеве пострадали пять человек, в том числе Мосийчук и его охранник, а также политолог Виталий Бала. Два человека погибли. Уголовное дело возбуждено по статье "теракт", расследование будет вести Служба безопасности Украины. Советник МВД Украины Антон Геращенко назвал "действия российских спецслужб" одной из версий следствия. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что обвинения в адрес России в связи с покушением на Мосийчука являются очередным проявлением захлестнувшей Украину русофобии.

"Уже приписали к этому делу "русский след". Мне кажется, что Россия заинтересована его (Мосийчука – ред.) хранить и оберегать, поскольку он сам по себе настолько выдающийся человек, компрометирующий все активные события в нашей стране, чтобы потом, когда все закончится, показать, кто "герой" так называемой "революции достоинства", — сказал Погребинский в четверг РИА Новости.

По его словам, сейчас сложно предположить, с чем связано покушение на Мосийчука. Политолог считает, что парламентарий "наверняка имеет много врагов, это ясно по его характеру, по стилю его действий".

В Киеве при резонансных происшествиях регулярно заявляют о "российском следе". В Москве эти заявления называют абсурдными. По словам сенатора Алексея Пушкова, "что бы ни случилось на Украине, там сразу обвиняют Россию".