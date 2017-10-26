Назарбаев одобрил проект нового алфавита на основе латиницы

АСТАНА, 26 окт – РИА Новости.Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил подготовить указ об утверждении предложенного проекта алфавита казахского языка на основе латинской графики, сообщаетSputnik Казахстан.

О намерении утвердить проект глава государства заявил на встрече с руководителем администрации президента Адильбеком Джаксыбековым и его первым заместителем Маратом Тажиным.

Назарбаев отметил активный характер обсуждения последнего варианта алфавита и подчеркнул наличие общественной поддержки.

"Необходимо издать указ об утверждении предложенного проекта алфавита казахского языка на латинской графике. Комиссия завершила свою работу. Последний вариант был опубликован. Есть консенсус между учеными, языковедами, политиками, молодежью, представителями Ассамблеи народа Казахстана", — сказал президент Казахстана.

Назарбаев обратил внимание на важность поэтапного и системного перехода казахского алфавита на латинскую графику.

Ранее члены рабочей группы по реализации проекта по переходу государственного языка на латиницу представили Назарбаеву проект единого стандарта казахского алфавита на латинской графике, подготовленный с учетом общественного обсуждения.

В новом алфавите вместо 42 букв кириллицы использовано 32 знака, девять из которых пишутся с апострофом.

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