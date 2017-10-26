Украинские правоохранители собрали записи видеокамер с места взрыва в Киеве

КИЕВ, 26 окт — РИА Новости.Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что правоохранители собрали десятки видеозаписей с камер с места взрыва в Киеве, при котором пострадал депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, также собраны остатки взрывного устройства.

МВД Украины ранее сообщило, что при взрыве на выходе из здания телеканала "Эспрессо" в Киеве пострадали пять человек, в том числе Мосийчук, его охранник и политолог Виталий Бала. Два человека погибли. Уголовное дело было возбуждено по статье "теракт", расследование будет вести Служба безопасности Украины.

"Полиция устанавливает и собирает все данные о террористическом акте. Отобраны десятки видеозаписей, на сегодняшний момент собраны все остатки взрывного устройства. Мы понимаем, что этот теракт готовился очень тщательно… отслеживали его (Мосийчука — ред.) передвижение через анонсирование на телеканалах и зная, что телеканал "Эспрессо" — это тихая улочка, находящаяся в спальном районе, приняли решение провести террористический акт именно там", — сказал Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, за 20 минут до окончания эфира к зданию телеканала подъехал неизвестный, который оставил мотоцикл со взрывным устройством.

"Далее кто-то из террористов остался наблюдать, как Мосийчук и его сопровождающие лица выходят из здания телеканала, и нажал на кнопку. Полиция сейчас собрала огромное количество информации об этом террористическом акте, и я думаю, что есть шансы, что мы раскроем не только это теракт, а и другие. Потому что не исключено, что эта террористическая группа могла быть причастна и к другим терактам", — добавил Геращенко.

Он также сообщил, что у следствия пока нет фамилий подозреваемых, но правоохранители будут делать все, чтобы установить личности организаторов, исполнителей и заказчиков.