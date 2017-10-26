Суд в Киеве продолжил судебное заседание по делу Януковича о госизмене

КИЕВ, 26 окт — РИА Новости. Оболонский районный суд Киева на заседании в четверг продолжил рассмотрение уголовного дела против экс-президента Украины Виктора Януковича о государственной измене при участии нового госадвоката, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее Янукович отозвал своих адвокатов в связи с тем, что "не хочет принимать участие в судебном процессе, итог которого заранее определен". После этого Януковичу назначили бесплатного государственного адвоката Виталия Мешечка, который вскоре отказался от участия в процессе, сославшись на его сложность. Позднее Януковичу был назначен новый госадвокат Максим Герасько. В среду суд в Киеве принял решение сменить Герасько из-за его низкой квалификации. В ночь на четверг Януковичу назначили нового госадвоката Игоря Ляшенко.

"Судебное заседание объявляется продолженным в том же составе судей", — сказал председательствующий по делу судья Владислав Девятко в ходе заседания.

В нем также принимает участие новоназначенный госадвокат Януковича Ляшенко.

Оболонский суд в Киеве в конце июня начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича приговора к пожизненному заключению. Экс-президент категорически отрицает свою вину.