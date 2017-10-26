Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост генсека ЦК КПК

ТОКИО, 26 окт — РИА Новости. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын направил приветственную телеграмму с поздравлениями в адрес Си Цзиньпина в связи с его переизбранием на пост генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая. Текст телеграммы распространило в четверг северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

"Шлю вам искреннее поздравление в связи с успешным проведением 19-го съезда Коммунистической партии Китая и вашим избранием генеральным секретарем ЦК партии и президентом Центрального военного комитета партии. Сегодня китайский народ под руководством ЦК Компартии Китая во главе с товарищем Си Цзиньпином вошел на путь строительства социализма китайского образца новой эпохи. Желаю больших успехов в вашей ответственной работе для выполнения задач, выдвинутых 19-м съездом Компартии Китая. Уверен, что отношения между двумя партиями и двумя странами, КНДР и КНР, будут развиваться в соответствии с интересами народов двух стран", — говорится в телеграмме.

На первом пленуме ЦК КПК 19-го созыва, состоявшемся после прошедшего 18-24 октября XIX съезда Компартии Китая, Си Цзиньпин был переизбран на пост генсека ЦК. Также он был утвержден на второй срок на должность секретаря Центрального военного совета, являющегося высшим военным органом страны.

Телеграмма была направлена на фоне охлаждения в отношениях двух стран из-за того, что Китай поддержал введение новых санкций против КНДР, а также стал сворачивать совместные проекты с КНДР и обслуживание в банках северокорейских счетов.

В первых числах сентября Северная Корея заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в 10 раз больше мощности атомной бомбы, сброшенной на японский город Хиросима в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

В связи с этим Совет безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.