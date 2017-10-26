СМИ: информатор ФБР расскажет в конгрессе об урановой сделке с Россией

ВАШИНГТОН, 26 окт — РИА Новости. Министерство юстиции США разрешило в среду информатору ФБР выступить перед членами конгресса по так называемой урановой сделке с Россией, сообщил телеканал Fox News.
Как отмечается, информатор "может предоставлять любую информацию или документы, которые могут вызывать опасения в связи с коррупцией или подкупом на рынке урана". В частности, как указывается, это касается "Росатома", входящей в него Tenex, а также компании Uranium One и Clinton Foundation.
Ранее Хилари Клинтон уже обвиняли в том, что она могла оказаться под влиянием России из-за пожертвований, полученных ее фондом от основателя Uranium One Фрэнка Джустры. Джустра пожертвовал бывшему президенту США Биллу Клинтону более 31 миллиона долларов после того, как посетил вместе с ним Казахстан и выиграл там конкурс на разработку месторождений урановой руды.
По данным СМИ, банк обслуживал сделку по покупке Uranium One "Росатомом". Журналисты ряда американских изданий сделали вывод, что в фонд семьи Клинтон могли попасть деньги российского правительства, выплаченные основателям Uranium One.