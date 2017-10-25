В ООН приветствовали инициативу Курдистана по налаживанию диалога с Ираком

ООН, 25 окт — РИА Новости. В ООН приветствовали инициативу властей Иракского Курдистана о прекращении вооруженных столкновений и заморозке результатов референдума для урегулирования конфликта.

"Мы воодушевлены любыми усилиями сторон по установлению контактов друг с другом. Мы приветствуем все усилия по выстраиванию диалога", — заявил в среду заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

В среду региональное правительство Иракского Курдистана предложило правительству Ирака прекратить огонь и начать диалог, при этом со своей стороны власти автономии выразили готовность заморозить результаты референдума о независимости. Как отмечается в заявлении, атаки и конфронтация между иракскими войсками и курдскими вооруженными формированиями пешмерга, начавшиеся 16 октября, нанесли ущерб обеим сторонам и могут привести к непрерывному кровопролитию.

Иракское правительство пока не дало ответа на инициативу курдского автономного региона.