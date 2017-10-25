В Курдистане рассказали о падении доходов бюджета региона после референдума

КАИР, 25 окт — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Доходы бюджета Иракского Курдистана в связи с политическим и военным кризисом из-за референдума сократились с 800 до 300 миллионов долларов ежемесячно, заявил РИА Новости председатель комитета по финансам и вопросам экономики парламента курдской автономии Иззат Сабер.
"До этого кризиса доходы региона Курдистан ежемесячно составляли 800 миллионов долларов США, однако из-за сокращения экспорта нефти вследствие нынешних событий поступление доходов сократилось до 300 миллионов долларов и меньше", — заявил глава парламентского комитета.
Сабер напомнил, что Багдад не выплачивает зарплату служащим автономии, в то время как внутренних доходов региона на покрытие выплат чиновникам не хватает.
Конфликт Багдада и Иракского Курдистана обострился после того, как 25 сентября курды провели референдум о независимости, не признанный Ираком. В середине октября иракские силовики начали операцию по восстановлению контроля над территориями страны, занятыми курдскими вооруженными формированиями пешмерга.
Багдад ввел в отношении Курдистана ряд санкций, в том числе призвав зарубежные компании прекратить с Курдистаном торговлю нефтью.