В "Лаборатории Касперского" объяснили, как скачали секретные файлы АНБ

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Случайно оказавшиеся в распоряжении "Лаборатории Касперского" секретные данные Агентства национальной безопасности (АНБ) США были немедленно удалены, говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.

Сотрудники "Лаборатории Касперского" провели анализ телеметрических данных, связанных с расследованием инцидента, произошедшего в 2014 году при расследовании атаки хакерской группы Equation. Тогда компания обнаружила ранее неизвестные образцы вредоносного ПО Equation.

Первый случай заражения этой программой произошел в сентябре 2014 года. Пользователь, отключив антивирус, скачал и запустил пиратский генератор ключей Microsoft Office, содержащий вредоносный код. После возобновления работы антивируса некоторое время спустя он обнаружил и заблокировал работу вредоносного ПО.

Один из зараженных файлов оказался 7zip-архивом, который был направлен на анализ эксперту "Лаборатории Касперского". Тот выяснил, что в архиве содержались образцы вредоносного ПО и исходный код Equation.

Аналитик сообщил об этом гендиректору компании, и по его запросу архив удалили из систем компании. Третьим лицам он не передавался. В последующие годы подобных инцидентов зафиксировано не было.

Министерство внутренней безопасности США (МВБ) 13 сентября опубликовало директиву, которой предписало всем госучреждениям и связанным с ними компаниям в трехмесячный срок начать реализацию мер по прекращению использования программ "Лаборатории Касперского", поскольку они, по мнению ведомства, могут быть использованы для нанесения ущерба нацбезопасности США.

Позднее СМИ сообщили, что запрет связан с информацией, которую американские спецслужбы якобы получили от своих израильских коллег. По их сведениям, в 2015 году российские правительственные службы украли секретные документы у сотрудника АНБ, на домашнем компьютере которого был установлен антивирус "Касперского".

В "Лаборатории Касперского" в ответ заверили, что компания не помогает какому бы то ни было правительству в попытках кибершпионажа или агрессивной деятельности в киберпространстве. Чтобы защитить репутацию, "Лаборатория Касперского" запустила глобальную инициативу по информационной открытости. В ее рамках, в частности, компания будет предоставлять исходный код своих продуктов для независимой оценки.