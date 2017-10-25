В Сенате призвали рассекретить информацию по "Лаборатории Касперского"

ВАШИНГТОН, 25 окт — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Сенатор-демократ Джин Шахин написала письмо на имя директора нацразведки США и главы министерства внутренней безопасности с призывом рассекретить информацию по "Лаборатории Касперского".

"Я пишу, чтобы призвать вас рассекретить информацию по "Лаборатории Касперского" и его продуктам, чтобы позволить американскому народу принять проинформированное решение о рисках относительно их безопасности и частной жизни", — говорится в письме сенатора, с которым ознакомилась корреспондент РИА Новости.

По её словам, "долгие связи между "Лабораторией Касперского" и Кремлём продолжают беспокоить" конгрессменов.

Министерство внутренней безопасности США 13 сентября опубликовало директиву, которой предписало всем госучреждениям и связанным с ними компаниям в трехмесячный срок начать реализацию мер по прекращению использования программ "Лаборатории Касперского", поскольку они, по мнению ведомства, могут быть использованы для нанесения ущерба нацбезопасности США. В "Лаборатории Касперского" в ответ заверили, что компания не помогает какому бы то ни было правительству в попытках кибершпионажа или агрессивной деятельности в киберпространстве.

Ранее в пресс-службе "Лаборатории Касперского" РИА Новости заявили, что компания является частной и не имеет политических связей ни с одним из государств мира, а потому "оказалась втянутой в геополитическую борьбу, где каждая из сторон пытается использовать компанию как пешку в своей игре".