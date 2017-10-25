Билл Клинтон обвинил Россию в "атаках на всю систему" США

МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Бывший президент США Билл Клинтон заявил, что Россия "атакует всю систему" Соединенных Штатов, сообщает телеканал CBS News.
По сообщению телеканала, Клинтон также поднял вопрос о доказательствах "вмешательства России" в президентские выборы США в 2016 году и о том, как это могло повлиять на исход выборов.
Ранее американские спецслужбы обвинили Россию во взломе компьютеров национального комитета Демократической партии США. На этом основании они пришли к выводу о "российском вмешательстве" в выборы, а СМИ обвинили президента-республиканца Дональда Трампа в "сговоре с Россией". Москва неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".