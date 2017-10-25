Билл Клинтон обвинил Россию в "атаках на всю систему" США

МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Бывший президент США Билл Клинтон заявил, что Россия "атакует всю систему" Соединенных Штатов, сообщает телеканал CBS News.

"У нас есть проблемы. Политический курс КНДР — это серьезно. Россия, которая атакует всю нашу систему, – это тоже серьезно", — сказал Клинтон, выступая во вторник на мероприятии в рамках предвыборной кампании кандидата на пост губернатора штата Нью-Джерси демократа Фила Мерфи.

По сообщению телеканала, Клинтон также поднял вопрос о доказательствах "вмешательства России" в президентские выборы США в 2016 году и о том, как это могло повлиять на исход выборов.

"То, что они на самом деле пытаются сделать, это не просто победить на одних выборах. То, что они действительно пытаются сделать, это настолько сильно загрязнять источники информации, что перестанет существовать разница между фактом и вымыслом, правдой и ложью", — заявил 42-й президент США.

Ранее американские спецслужбы обвинили Россию во взломе компьютеров национального комитета Демократической партии США. На этом основании они пришли к выводу о "российском вмешательстве" в выборы, а СМИ обвинили президента-республиканца Дональда Трампа в "сговоре с Россией". Москва неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".