Глава кенийской оппозиции объявил о формировании "движения сопротивления"

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Лидер оппозиции Кении, бывший премьер-министр страны Раила Одинга объявил, что возглавляемая им политическая коалиция NASA ("Национальный суперальянс") была преобразована в "движение сопротивления", пишет издание Nation.
Ранее сторонники оппозиционной коалиции NASA выходили с протестом на улицы в нескольких городах страны. Они требовали избирательной реформы перед повторным проведением президентских выборов в стране, запланированных на конец октября текущего года. Сам Одинга отказался от участия в повторных выборах.
Выборы главы государства прошли в Кении 8 августа. По данным избиркома, победил действующий президент страны Ухуру Кениата, набрав 54,27% голосов. Его соперник Раила Одинга (лидер NASA) получил 44,74% голосов.
Первого сентября верховный суд Кении по итогам обращения оппозиции постановил признать недействительными прошедшие в августе президентские выборы, аннулировать их результаты и провести новое голосование. Верховный суд счел, что выборы главы государства были организованы независимой избирательной комиссией не в полном соответствии с конституцией страны и сопровождались нарушениями.