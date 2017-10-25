Глава кенийской оппозиции объявил о формировании "движения сопротивления"

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Лидер оппозиции Кении, бывший премьер-министр страны Раила Одинга объявил, что возглавляемая им политическая коалиция NASA ("Национальный суперальянс") была преобразована в "движение сопротивления", пишет издание Nation.

"Мы не станем уважать правительство, которое было избрано не в согласии с конституцией", — заявил он, обращаясь к своим сторонникам в ходе выступления в Найроби. Политик призвал их всячески избежать участия в повторных президентских выборах, которые он окрестил "фальшивыми", и не организовывать протестов в целях безопасности.

Ранее сторонники оппозиционной коалиции NASA выходили с протестом на улицы в нескольких городах страны. Они требовали избирательной реформы перед повторным проведением президентских выборов в стране, запланированных на конец октября текущего года. Сам Одинга отказался от участия в повторных выборах.

Выборы главы государства прошли в Кении 8 августа. По данным избиркома, победил действующий президент страны Ухуру Кениата, набрав 54,27% голосов. Его соперник Раила Одинга (лидер NASA) получил 44,74% голосов.

Первого сентября верховный суд Кении по итогам обращения оппозиции постановил признать недействительными прошедшие в августе президентские выборы, аннулировать их результаты и провести новое голосование. Верховный суд счел, что выборы главы государства были организованы независимой избирательной комиссией не в полном соответствии с конституцией страны и сопровождались нарушениями.