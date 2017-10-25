Шойгу обсудил с эмиром Катара глобальную и региональную безопасность

ДОХА, 25 окт — РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу в рамках официального визита в Катар провел переговоры с главой государства шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, в ходе встречи обсуждались вопросы глобальной и региональной безопасности.

В частности, эмир поинтересовался ситуацией на Филиппинах, откуда прибыл в Катар Шойгу. Министр обороны проинформировал Аль Тани об усилиях, которые власти Филиппин предпринимают для борьбы с террористическими группировками на территории своей страны.

23-25 октября Шойгу находился с официальным визитом в Республике Филиппины. Там он принял участие в четвертом совещании министров обороны стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и диалоговых партнеров. Он также провел ряд двусторонних и многосторонних переговоров с зарубежными коллегами. В ходе визита на Филиппины Шойгу подписал межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве с этой страной.