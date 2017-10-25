Меркель поздравила Си Цзиньпина с переизбранием на пост генсека ЦК КПК

БЕРЛИН, 25 окт — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Си Цзиньпина с переизбранием на пост генерального секретаря Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Китая (КПК), сообщила в среду пресс-служба правительства ФРГ.

На первом пленуме ЦК КПК 19-го созыва, состоявшемся после прошедшего 18-24 октября XIX съезда Компартии Китая, Си Цзиньпин был переизбран на пост генсека ЦК. Также он был утвержден на второй срок на должность секретаря Центрального военного совета, являющегося высшим военным органом страны.

В своем поздравлении Меркель указала на тесные и хорошие отношения между Германией и Китаем.

"Обмен между нашими странами интенсивен и в последние годы постоянно возрастал. Крупные международные вызовы требуют нашего конструктивного сотрудничества в глобальных институтах и совместных усилий для мира и стабильности", — заявила Меркель.

"Я желаю вам сил и успехов в выполнении стоящих перед вами задач", — добавила канцлер.