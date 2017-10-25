Восемь граждан Йемена и магазин: США расширили список санкций по терроризму

Вид на Капитолий в в Вашингтоне. Архивное фото

Вид на Капитолий в в Вашингтоне. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 25 окт — РИА Новости, Алексей Богдановский. США внесли в список санкций по терроризму восемь граждан Йемена и местный супермаркет, говорится в сообщении на сайте министерства финансов США.

Семь физических лиц, оказавшихся в списке, подозреваются в связях с йеменским подразделением запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство"* , и еще один — с "Аль-Каидой* на Аравийском полуострове". Супермаркет попал в список из-за связи с одним из физических лиц, упомянутых в релизе министерства.

Санкции предполагают замораживание счетов в юрисдикции США и запрет американцам на ведение дел с фигурантами списка.

*Террористическая организация, запрещенная в России.