Самолет с лидерами Меджлиса* приземлился в Анкаре, сообщили в Киеве

КИЕВ, 25 окт — РИА Новости. Самолет с освобожденными лидерами запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа" Ильми Умеровым и Ахтемом Чийгозом приземлился в Анкаре, сообщил Святослав Цеголко — пресс-секретарь украинского президента Петра Порошенко.

Ранее в среду адвокат Марк Фейгин сообщил, что осужденный в Крыму Умеров освобожден и летит в Турцию. По его словам, второй руководитель "Меджлиса*", Ахтем Чийгоз, также был освобожден и вместе с Умеровым летит в Турцию.

"По поручению президента Украины их будет встречать наш посол и способствовать их пребыванию в Турции", — написал Цеголко в Facebook, добавив, что самолет с Умеровым и Чийгозом приземлился в Анкаре.

Порошенко поблагодарил в Twitter турецкого коллегу Тайипа Эрдогана за содействие в освобождении Умерова и Чийгоза.

Верховный суд Крыма в конце апреля прошлого года признал меджлис*, который отождествлял себя с представительным полномочным органом крымско-татарского народа, экстремистской организацией и запретил его деятельность в России. Крымские власти неоднократно заявляли, что лидеры меджлиса причастны к организации продовольственной и энергетической блокады полуострова.

В конце сентября суд в Крыму приговорил Умерова к двум годам колонии-поселения по обвинению в "публичных призывах, направленных на изменение территориальной целостности России", сделанных им в эфире украинского телевидения. Свою вину Умеров не признал.

Чийгоз был признан виновным в организации беспорядков у стен крымского парламента в феврале 2014 года (накануне референдума по воссоединению с Россией) и получил 8 лет колонии общего режима.

*Запрещенная в России экстремистская организация