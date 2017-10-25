Самолет с лидерами Меджлиса* приземлился в Анкаре, сообщили в Киеве

КИЕВ, 25 окт — РИА Новости. Самолет с освобожденными лидерами запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа" Ильми Умеровым и Ахтемом Чийгозом приземлился в Анкаре, сообщил Святослав Цеголко — пресс-секретарь украинского президента Петра Порошенко.
"По поручению президента Украины их будет встречать наш посол и способствовать их пребыванию в Турции", — написал Цеголко в Facebook, добавив, что самолет с Умеровым и Чийгозом приземлился в Анкаре.
Порошенко поблагодарил в Twitter турецкого коллегу Тайипа Эрдогана за содействие в освобождении Умерова и Чийгоза.
Верховный суд Крыма в конце апреля прошлого года признал меджлис*, который отождествлял себя с представительным полномочным органом крымско-татарского народа, экстремистской организацией и запретил его деятельность в России. Крымские власти неоднократно заявляли, что лидеры меджлиса причастны к организации продовольственной и энергетической блокады полуострова.
Чийгоз был признан виновным в организации беспорядков у стен крымского парламента в феврале 2014 года (накануне референдума по воссоединению с Россией) и получил 8 лет колонии общего режима.
*Запрещенная в России экстремистская организация