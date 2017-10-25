Пучдемон не будет выступать в сенате Испании, пишут СМИ

Карлес Пучдемон во время дискуссии по итогам референдума о независимости Каталонии в каталонском парламенте. 10 октября 2017

Карлес Пучдемон во время дискуссии по итогам референдума о независимости Каталонии в каталонском парламенте. 10 октября 2017

МАДРИД, 25 окт – РИА Новости. Глава женералитета (правительства) Каталонии Карлес Пучдемон не будет выступать в сенате Испании, куда его пригласили, чтобы он мог изложить свою позицию по вопросу применения испанским правительством 155 статьи конституции.

Ранее предполагалось, что заседание парламента Каталонии начнется в 10.00 четверга (11.00 мск), а после этого, как сообщали испанские СМИ, Карлес Пучдемон собирался отправиться в Мадрид, чтобы выступить перед сенатом.

Теперь агентство Europa Press сообщает, что председатель каталонского парламента Карме Форкадель проинформировала, что Пучдемон не будет участвовать в заседании сената в четверг в Мадриде. По данным газеты La Vanguardia, Форкадель сообщила парламентским фракциям, что пленарное заседание парламента начнется в четверг в 16.00 (17.00 мск) и продолжится в пятницу.

Как сообщают испанские СМИ, власти Каталонии рассматривают два варианта, какое решение может быть принято региональным парламентом, — провозглашение независимости или объявление досрочных выборов.

Правительство Испании на экстренном заседании 21 октября решило применить 155 статью конституции для разрешения каталонского кризиса. Кабинет предлагает отстранить от должностей каталонское правительство и в течение шести месяцев объявить о проведении досрочных выборов в региональный парламент. Предполагается, что до тех пор функции каталонского правительства будут исполнять представители центральных властей. Эти меры теперь должен утвердить сенат Испании, заседание ожидается 27 октября. Главе женералитета Карлесу Пучдемону предложили выступить в сенате в четверг или пятницу и провести на заседании дискуссию с представителями испанского правительства.

Пучдемон назвал решение Мадрида "унижением" Каталонии и нападением на демократию, обвинил короля Фелипе VI в поддержке этих агрессивных шагов и созвал заседание каталонского парламента, предложив ему принять решение о дальнейших действиях. Заседание назначено на 26 октября.