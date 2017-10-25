Пучдемон не будет выступать в сенате Испании, пишут СМИ

МАДРИД, 25 окт – РИА Новости. Глава женералитета (правительства) Каталонии Карлес Пучдемон не будет выступать в сенате Испании, куда его пригласили, чтобы он мог изложить свою позицию по вопросу применения испанским правительством 155 статьи конституции.
Теперь агентство Europa Press сообщает, что председатель каталонского парламента Карме Форкадель проинформировала, что Пучдемон не будет участвовать в заседании сената в четверг в Мадриде. По данным газеты La Vanguardia, Форкадель сообщила парламентским фракциям, что пленарное заседание парламента начнется в четверг в 16.00 (17.00 мск) и продолжится в пятницу.
Как сообщают испанские СМИ, власти Каталонии рассматривают два варианта, какое решение может быть принято региональным парламентом, — провозглашение независимости или объявление досрочных выборов.
Пучдемон назвал решение Мадрида "унижением" Каталонии и нападением на демократию, обвинил короля Фелипе VI в поддержке этих агрессивных шагов и созвал заседание каталонского парламента, предложив ему принять решение о дальнейших действиях. Заседание назначено на 26 октября.