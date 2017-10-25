Турция готова поддержать бесперебойную работу нефтепровода из Ирака

АНКАРА, 25 окт — РИА Новости. Анкара готова поддержать бесперебойное функционирование нефтепровода Киркук – Джейхан, заявил президент Турции Тайип Эрдоган по итогам переговоров с премьером Ирака Хайдером аль-Абади, находящимся с визитом в Турции.

Серьезная угроза экспорту нефти из Ирака сложилась после проведения референдума о независимости в нефтеносной провинции Иракский Курдистан. Багдад не признал итоги референдума и ввел санкционные меры в отношении курдской автономии. Накануне референдума иракское правительство призвало зарубежные государства прекратить импортировать нефть из автономии, а президент Турции пригрозил прекратить транзит нефти из Иракского Курдистана в связи с референдумом. Как сообщало в своем октябрьском докладе Международное энергетическое агентство (МЭА), остановка транзита нефти из Иракского Курдистана через территорию Турции не только ударит по автономии, но и отразится, по большей части, на покупателях из Европы.

"Мы готовы оказать любую поддержку для работы нефтепровода (Киркук – Джейхан), продолжаем переговоры по этому вопросу. Сейчас наш торговый оборот с Ираком составляет 9 миллиардов долларов, хотим довести его до большей цифры", — сказал Эрдоган.

По его словам, во время переговоров с аль-Абади обсуждались политические, военные, экономические проблемы.

"Мы особенно подчеркнули наше обоюдное негативное отношение к незаконному референдуму в курдской автономии Ирака. С самого начала мы говорили о поддержке территориальной целостности Ирака и дальше будем ее поддерживать. Несмотря на наши предупреждения, необходимые шаги предприняты не были, и мы вынуждены были пойти на некоторые санкционные меры", — отметил Эрдоган.

В нефтедобывающем Иракском Курдистане 25 сентября прошел референдум о независимости. По данным высшей независимой комиссии по выборам и референдуму Курдистана, за независимость от Ирака проголосовали 92,7% избирателей. Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования. Багдад после проведения референдума в Курдистане принял ряд санкционных мер в отношении курдского региона, среди них — приостановка международного авиасообщения с автономией. Сложившаяся ситуация создает угрозу и экспорту нефти из региона.

В середине октября иракские силовики начали операцию по восстановлению контроля над территориями страны, занятыми курдскими вооруженными формированиями пешмерга.