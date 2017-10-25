Последствия референдума в Курдистане были ожидаемы, заявил советник Барзани

КАИР, 25 окт — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Негативные последствия референдума в Иракском Курдистане, в том числе военный конфликт, были ожидаемы, об этом РИА Новости заявил советник президента Иракского Курдистана Масуда Барзани — Кифах Синджари.
Иракское правительство пока не дало ответа на инициативу курдского автономного региона.
Конфликт Багдада и Иракского Курдистана обострился после того, как 25 сентября курды провели референдум о независимости, не признанный Ираком. В середине октября иракские силовики начали операцию по восстановлению контроля над территориями страны, занятыми курдскими вооруженными формированиями пешмерга.
Позже армия страны и шиитские ополченцы также без боя заняли город Синджар и плотину близ города Мосул.
Первые боестолкновения между курдскими и иракскими силовиками с применением тяжелой военной техники произошли в минувшую пятницу, когда федеральные силы попытались продвинуться к району Алтынкёпрю, расположенному к северу от города Киркук на границе с курдской автономией.
Во вторник бои между курдскими вооруженными формированиями и частями иракского ополчения вспыхнули на иракско-сирийской границе. Позже аль-Хашд аш-Шааби (шиитское ополчение) предприняло наступление в районе городка Махмур. По сведениям курдского телеканала Rudaw, пешмерга отбила оба наступления.