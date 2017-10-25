Последствия референдума в Курдистане были ожидаемы, заявил советник Барзани

Агитационный плакат, призывающий прийти на участки и проголосовать на референдуме о независимости Иракского Курдистана от Багдада, в Эрбиле. Архивное фото

Агитационный плакат, призывающий прийти на участки и проголосовать на референдуме о независимости Иракского Курдистана от Багдада, в Эрбиле. Архивное фото

КАИР, 25 окт — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Негативные последствия референдума в Иракском Курдистане, в том числе военный конфликт, были ожидаемы, об этом РИА Новости заявил советник президента Иракского Курдистана Масуда Барзани — Кифах Синджари.

В среду региональное правительство Иракского Курдистана предложило правительству Ирака прекратить огонь, начать диалог, со своей стороны выразило готовность заморозить результаты референдума. Как отмечается в заявлении, атаки и конфронтация между иракскими войсками и курдскими вооруженными формированиями пешмерга, начавшиеся 16 октября, "нанесли ущерб обеим сторонам и могут привести к непрерывному кровопролитию".

Иракское правительство пока не дало ответа на инициативу курдского автономного региона.

"Неоднократно политическое руководство региона заявляло, что все что произошло (негативные последствия референдума), было абсолютно ожидаемо, в том числе эти столкновения. Как сказал президент Барзани, эти столкновения могли случиться, даже если бы референдум и вовсе не проводился ", — заявил Синджари.

Конфликт Багдада и Иракского Курдистана обострился после того, как 25 сентября курды провели референдум о независимости, не признанный Ираком. В середине октября иракские силовики начали операцию по восстановлению контроля над территориями страны, занятыми курдскими вооруженными формированиями пешмерга.

Не встретив сопротивления со стороны курдских военизированных формирований пешмерга, иракские военные восстановили контроль над городом Киркук, находившимся в последние три года под прямым управлением администрации курдской автономии.

Позже армия страны и шиитские ополченцы также без боя заняли город Синджар и плотину близ города Мосул.

Первые боестолкновения между курдскими и иракскими силовиками с применением тяжелой военной техники произошли в минувшую пятницу, когда федеральные силы попытались продвинуться к району Алтынкёпрю, расположенному к северу от города Киркук на границе с курдской автономией.

Во вторник бои между курдскими вооруженными формированиями и частями иракского ополчения вспыхнули на иракско-сирийской границе. Позже аль-Хашд аш-Шааби (шиитское ополчение) предприняло наступление в районе городка Махмур. По сведениям курдского телеканала Rudaw, пешмерга отбила оба наступления.