Посол ЮАР опровергла информацию о российском вмешательстве в дела страны

НОВОСИБИРСК, 25 окт – РИА Новости. Никакого вмешательства России во внутренние дела Южно-африканской республики не существует; все решения президент принимает сам, заявила РИА Новости в среду посол ЮАР в России Номасонто Мария Сибанда-Туси.

"Никакого вмешательства во внутренние дела в Южной Африке нет. Ничего подобного не существует. Это решение президента, его кабинета, это его право решать точно так же, как в любой другой стране. Никогда не может быть никакого вмешательства в эти вопросы", — сказала посол.

Она отметила, что в БРИКС, куда входят РФ и ЮАР, основной и фундаментальный принцип в том, что не должно быть никакого вмешательства во внутренние дела ни в одной из этих стран. По ее словам, все члены этой организации уважают индивидуальность и независимость каждого страны-члена. "У нас точно нет такого явления", — сказала она.

"Дело в том, что в СМИ много чего говорят, но могу вас заверить, что это не вопрос и не актуальная тема для нашей страны. Это фейк-ньюс", — добавила посол.

Ранее некоторые южноафриканские СМИ сообщили, что президент ЮАР Джейкоб Зума якобы произвел перестановки в кабинете министров "по указанию Кремля". По данным СМИ, некая команда высокопоставленных чиновников из РФ встретилась с Зумой на прошлой неделе за несколько часов до объявления решения о перестановках. Утверждалось, что вместо нового министра энергетики Дэвида Малобо должен был быть назначен другой кандидат, но его отвергли "по настоянию Москвы".

В комментарии пресс-атташе посольства России в ЮАР Александра Куляева говорится, что дипмиссия "чрезвычайно разочарована видеть еще один пример погони за сенсацией и неправдоподобные новости в южноафриканской прессе, которые являются очевидной попыткой местных средств массовой информации подражать худшим беспочвенным антироссийским нападкам по примеру некоторых мировых ведущих СМИ".