Посол ЮАР опровергла информацию о российском вмешательстве в дела страны

НОВОСИБИРСК, 25 окт – РИА Новости. Никакого вмешательства России во внутренние дела Южно-африканской республики не существует; все решения президент принимает сам, заявила РИА Новости в среду посол ЮАР в России Номасонто Мария Сибанда-Туси.
Она отметила, что в БРИКС, куда входят РФ и ЮАР, основной и фундаментальный принцип в том, что не должно быть никакого вмешательства во внутренние дела ни в одной из этих стран. По ее словам, все члены этой организации уважают индивидуальность и независимость каждого страны-члена. "У нас точно нет такого явления", — сказала она.
"Дело в том, что в СМИ много чего говорят, но могу вас заверить, что это не вопрос и не актуальная тема для нашей страны. Это фейк-ньюс", — добавила посол.
В комментарии пресс-атташе посольства России в ЮАР Александра Куляева говорится, что дипмиссия "чрезвычайно разочарована видеть еще один пример погони за сенсацией и неправдоподобные новости в южноафриканской прессе, которые являются очевидной попыткой местных средств массовой информации подражать худшим беспочвенным антироссийским нападкам по примеру некоторых мировых ведущих СМИ".