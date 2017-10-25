Назарбаев уверен, что диалог Казахстана и Китая будет динамично развиваться

АСТАНА, 25 окт – РИА Новости. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил поздравительную телеграмму Си Цзиньпину в связи с переизбранием на пост генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Китая, в которой выразил уверенность, что отношения между двумя странами будут и впредь динамично развиваться.
Президент Казахстана пожелал Си Цзиньпину "успехов в неустанном созидательном труде на пути повышения международного авторитета и социально-экономической мощи дружественного Китая".
"Выражаю уверенность в том, что всесторонние стратегические отношения между Казахстаном и Китаем будут и впредь динамично развиваться, а также укрепляться дружба наших народов", — говорится в телеграмме.
Си Цзиньпин переизбран на пост генерального секретаря ЦК Компартии КНР. Также он был утвержден на второй срок на должность секретаря Центрального военного совета, являющегося высшим военным органом страны.