Москва призывает Вашингтон дать российским СМИ спокойно работать

ВАШИНГТОН, 25 окт — РИА Новости. Россия призывает Вашингтон дать российским СМИ спокойно работать и не создавать еще один раздражитель в отношениях, говорится в заявлении посольства России в США.

"Российская сторона неоднократно заявляла, что принуждение российских СМИ в США изменить статус на иностранного агента может существенно затруднить их работу и создать проблемы для журналистских коллективов… Призываем не создавать еще один раздражитель в двусторонних отношениях и дать СМИ спокойно работать", — говорится в заявлении.

Посольство добавило, что закон США об иностранных агентах применяется избирательно и политически мотивированно, а давление на российские СМИ продолжается.

Ранее во вторник официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что возможная регистрация российского телеканала RT и агентства Sputnik как иностранных агентов в США с точки зрения госдепартамента не сказывается на их возможностях передавать информацию.